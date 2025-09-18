ETV Bharat / sports

எந்த சவாலுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் - பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் ஆகா!

ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: எந்த அணிக்கும் எதிராகவும் தங்களால் சிறப்பாக விளையாட முடியும் என்று பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் சல்மான் ஆகா கூறியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி லீக் சுற்றில் இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், சூப்பர் 4 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த அணி சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்திய அணியை எதிர்த்து விளையாடும் வாய்ப்பும் அமைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் நேற்றைய போட்டிக்கு பிறகு பேசிய பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா, எந்த சவாலுக்கும் தயாராக உள்ளதாக கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், “நாங்கள் லீக் சுற்றில் எங்களுடைய வேலையை முடித்துவிட்டோம. ஆனால் அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் மிடில் ஆர்டரில் நாங்கள் இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும். அது எங்களுக்கு பெரும் பின்னடைவாக இருப்பதால், அதில் நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதனைத் தவிர்த்து நாங்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறோம்”என்றார்.

கேப்டன் சூளுரை

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நாங்கள் இன்னும் எங்கள் சிறந்த பேட்டிங் வெளிப்படுத்தவில்லை. மிடில் ஓவர்களில் நாங்கள் நன்றாக பேட்டிங் செய்தால், எதிரணி எதுவாக இருந்தாலும் 170 ரன்களை எங்களால் குவிக்க முடியும். ஷாஹீன் அஃப்ரிடி தனது பேட்டிங்கில் நிறைய முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார். மேலும் அவர் எங்களின் சிறந்த பவுலராகவும் இருக்கிறார். அதேபோல் அப்ரார் அஹ்மதும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதுடன், எத்தகைய சூழலிலும் எங்களை மீண்டும் ஆட்டத்திற்குள் கொண்டு வருகிறார்” என்று கூறியுள்ளார்.

அதன்பின் சூப்பர் 4 ஆட்டம் குறித்து பேசிய சல்மான் ஆகா, “எந்த சவாலுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். நாங்கள் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடினால், எந்த அணிக்கும் எதிராகவும் எங்களால் சிறப்பாக செயல்பட முடியும்” என்றார். இதன் மூலம் அவர் எதிர்வரும், இந்தியாவுக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் தங்கள் அணி கம்பேக் கொடுக்கும் என்று சூளுரைத்துள்ளார். இதனால் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் - யுஏஇ போட்டி

முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணியில் அதிகபட்சமாக ஃபகர் ஜமான் 50 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 29 ரன்களையும், கேப்டன் சல்மான் ஆகா 20 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 146 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. யுஏஇ தரப்பில் ஜுனைத் சித்திக் 4 விக்கெட்டுகளையும், சிம்ரஞ்சீத் சிங் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதையும் படிங்க:

  1. அயர்லாந்தை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து; கேப்டனாக ஜேக்கப் பெத்தெல் சாதனை!
  2. ஸ்மிருதி மந்தனா சாதனை சதம்! ஆஸியை வீழ்த்தி இந்தியா வரலாற்று சாதனை

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய யுஏஇ அணியில் ராகுல் சோப்ரா 35 ரன்களையும், துருவ் பராஷர் 20 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள், வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர். இதனால் அந்த அணி 17.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 105 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் யுஏஇ அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று, சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN CAPTAIN SLAMAN AGHAASIA CUP 2025 SUPER FOURPAKISTAN CAPTAIN READY FOR INDIAஇந்தியா பாகிஸ்தான்INDIA VS PAKISTAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.