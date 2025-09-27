Exclusive| ஆரோக்கியத்தை பேணுவது எப்படி? சச்சின் டெண்டுல்கர் வழங்கும் ஹெல்த் டிப்ஸ்!
ஹைதராபாத்: முன்பெல்லாம் குழந்தைகள் விளையாட சென்றால் அம்மாவிடம் திட்டு வாங்கிய காலம் சென்று, தற்போது குழந்தைகளை விளையாட அம்மாக்கள் வெளியே தள்ளும் காலம் வந்து விட்டது. முன்பெல்லாம் பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெற்றால் சைக்கிள் வாங்கித் தர கூறி அடம் பிடித்த காலம் சென்று, இப்போது செல்போன் வாங்கி கொடுக்கும் நிலை வந்துள்ளது. காலம் மாறி விட்டது. சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டன. பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை மாறிவிட்டார்கள். நம்முடைய வாழ்க்கை முறை முற்றிலும் மாறிவிட்டது. ஸ்மார்ட் போன்கள், வேகமான இணையம் ஆகியவற்றால், அதனை பயன்படுத்தும் நேரமும் அதிகரித்துவிட்டன.
இதனால் நம்முடையை உடற்பயிற்சி, விளையாட்டு நேரம் குறைந்ததுடன், இளம் வயதிலேயே பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு, மாரடைப்பால் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. உதாரணமாக சமீபத்தில் விளையாட்டு பிரபலங்கள் 30 வயதிற்கு முன்னரே திடீரென உயிரிழந்த சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. இதுபோன்ற நிலையில், நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை செய்தால் மகிழ்ச்சியுடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் வாழலாம் என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவானும், பாரத ரத்னா விருது பெற்றவருமான சச்சின் டெண்டுல்கர் கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து ஈநாடு நாளிதழிற்கு அளித்த பிரத்யேக நேர்காணலின் போது, எழுப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சச்சின் டெண்டுகர் பதிலளித்துள்ளார். அதில் அவர், தற்போதைய வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களைச் செய்தால் மகிழ்ச்சியும் ஆரோக்கியமும் சாத்தியம் என்றும், அதற்காக நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் நேரத்தைக் குறைத்தல், விளையாடுதல், உடற்பயிற்சி செய்தல் போன்ற விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சச்சின் டெண்டுல்கரின் நேர்காணல்
கேள்வி: திரை அடிமைத்தனத்தின் தற்போதைய சகாப்தத்தில் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை நோக்கி நகர்வது எப்படி?
சச்சின் டெண்டுல்கர்: நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு முதலில் ஆரோக்கியம் அவசியம். இந்தியா போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாட்டில், மக்கள் வாழ்வதற்கு புத்திசாலித்தனத்தையும் கடின உழைப்பையும் நம்பியிருக்கும் நிலையில், அவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பது மிகவும் முக்கியமாகும். அது விவசாயிகள், விளையாட்டு வீரர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் என யாராக இருந்தாலும், மகிழ்ச்சியான வாழ்வதற்கு ஆரோக்கியமே அடித்தளம். விளையாட்டு, உடற்பயிற்சி தான் அதற்கான ஒரே வழி. மேலும் திரை போதை அதிகரித்து வரும் சூழலில் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கு இதுவே சிறந்த வழியாகும்.
கேள்வி: இன்றைய வாழ்க்கை முறையில், உடற்பருமன் மற்றும் உடல்நல பிரச்சினைகளுக்கு முக்கிய காராணங்கள் என்ன?
சச்சின் டெண்டுல்கர்: இப்போதுள்ள சூழலில் நாம்முடைய ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ள, நேரம், சூழல் போன்றவை சரியாக அமைவதில்லை. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது நன்மை கொடுத்தாலும், அது நம்மை சோம்பேறிகளாக மாற்றி விட்டது என்பதே நிதர்சனம். தொலைக்காட்சி, கணினி, செல்போன் ஆகிவற்றை அதிகம் பயன்படுத்துவது நம்மை ஒரே இடத்தில் அமர வைத்து விடுகிறது. தற்போதுள்ள இளைய தலைமுறையினருக்கு இது பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக குழந்தைகள், இளைஞர்கள் இதற்கு அடிமையாகி வருகின்றனர்.
இது அவர்களின் தூக்கம் மற்றும் கவனம் செலுத்துதல் திறன் உள்ளிட்டவற்றை பெரிதளவில் பாதிக்கிறது. இதன் விளைவாக, இளம் வயதிலேயே உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அவர்கள் எதிர்கொள்கின்றனர். மேலும் இளைஞர்கள் உடல் பருமன், ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு போன்ற பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் மாரடைப்பு அபாயத்தையும் எதிர்கொள்கின்றனர்.
கேள்வி: ஒரு தந்தையாக, குழந்தைகளுக்கான ஆரோக்கியமான வாழ்வை உருவாக்குவதற்கு உங்களின் குறிப்புகள் என்ன?
சச்சின் டெண்டுல்கர்: குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்கக் கூடிய மிகப்பெரிய பரிசு, அவர்களின் விளையாட்டு நேரம் தான். அவர்கள் விளையாட்டு மைதானத்தில் நேரத்தை செலவிட ஊக்கவிக்க வேண்டும். இதனை நாம் நம் வீடுகளிலிருந்து தொடங்க வேண்டும். குழந்தைகள் வெளியே, வயல் வெளிகளில் ஓடுவது, கீழே விழுவது, மீண்டும் எழுவது போன்றவற்றிற்கு விலைமதிப்பு கிடையாது. அதனால் நாம் அருகில் செல்வதற்கு கார், பைக் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக, நடந்து செல்ல முயற்சிக்க வேண்டும். அதனை ஒரு பழக்கமாக நாம் மாற்ற வேண்டும். மேலும் நாம் டிஜிட்டல் கேஜெட்களின் பயன்பாட்டை குறைத்தால் மட்டுமே, நம்முடைய ஆரோக்கியத்தின் மீது கவனம் செலுத்த முடியும். அதிலும் ஓவ்வொருவரும் குறைந்தது அரை மணி நேரத்தையாவது உடற்பயிற்சிக்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.
கேள்வி: ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிப்பது கடினமா?
சச்சின் டெண்டுல்கர்: இல்லவே இல்லை. எளிய பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு ஆரோக்கியமாக வாழ கற்றுக் கொடுக்கும். சத்தான உணவு, போதுமான தூக்கம், தினமும் உடற்பயிற்சி செய்தல் உள்ளிட்டவை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை உருவாக்க உதவும். இதனை நாம் தினசரி பின்பற்றினால் மட்டுமே ஆரோக்கியமான் வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியும்.
கேள்வி: என்ன மாதிரியான மாற்றங்களைக் கொண்டு வர முடியும்?
சச்சின் டெண்டுல்கர்: கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்தால் மட்டுமே நாடு சிறப்பாக இருக்கும். கிராமப்புற இளைஞர்களிடம் விளையாட்டு குறித்த ஆர்வமும், விருப்பமும் அதிகமுள்ளது. ஆதனால், அதற்கான வசதிகள், ஊட்டச்சத்துகான தேவையும் அதிகரித்துள்ளன. கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் விளையாட்டு உள்ளிட்டவை வளர்ச்சிக்கான கருவியாக பார்க்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க ஆரோக்கியமான சமூகம் அவசியம்.
அதனால் சிறுவயதில் இருந்தே குழந்தைகளுக்கு மரியாதை, மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்வது போன்றவற்றை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அத்துடன், மக்களின் எதிர்காலத்தை உருவாக்க தன்னார்வ அமைப்புகள் முன் வர வேண்டும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொண்ட கிராமங்கள், சமூகங்களால் மட்டுமே வலுவான, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை உருவாக்க முடியும் என்று கூறினார்.