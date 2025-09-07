ETV Bharat / sports

யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் 2025: இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சபலென்கா சாதனை!

யுஎஸ் ஓபன் தொடரில் 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மகளிர் பிரிவில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீராங்கனை எனும் சாதனையை அரினா சபலென்கா படைத்துள்ளார்.

யுஎஸ் ஓபன் சாம்பியன் கோப்பையுடன் அரினா சபலென்கா
யுஎஸ் ஓபன் சாம்பியன் கோப்பையுடன் அரினா சபலென்கா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் அமண்டா அனிசிமோவாவை 6-3, 6-7 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி பெலாரசின் அரினா சபலென்கா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.

டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ் பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இத்தொடரில் இன்றைய தினம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து, உலகின் ஒன்பதாம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் அமண்டா அனிசிமோவா பலபரீட்சை நடத்தினார்.

ஆதிக்கம் செலுத்திய சபலெங்கா

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே சபலென்கா அபாரமாக விளையாடி புள்ளிகளை கைப்பற்றினார். முதல் செட் ஆட்டத்திலேயே அவர் 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அனிசிமோவா கம்பேக் கொடுக்க, களம் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்தது.

இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாடிய நிலையில், சபலென்கா 7-6 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றிபெற்றார். இதன்மூலம் இரண்டு செட் ஆட்டங்களிலும் சபலென்கா 6-3, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் அனிசிமோவாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு

இந்த போட்டியில் வெற்றிபெற்றதன்மூலம் அரினா சபலென்கா தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளார். முன்னதாக, கடந்தாண்டு யுஎஸ் ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலாவை 7-5, 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரினா சபலென்கா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தார்.

இந்த நிலையில் இவர் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதன் மூலம், 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மகளிர் பிரிவில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீராங்கனை எனும் சாதனையை படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை செரினா வில்லியம்ஸ் கடந்த 2012 முதல் 2014ஆம் ஆண்டு வரையிலும் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற நிலையில், அதன்பின் எந்த வீராங்கனையும் தொடர்ச்சியாக வென்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பரிசுத் தொகை

சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அரினா சபலென்காவுக்கு, கோப்பையுடன் $5,00,000 டாலர்கள் (இந்திய மதிப்பில் தோராயமாக ரூ.44.8 கோடி) பரிசுத் தொகையாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், ரன்னர் அப் பெற்ற அமண்டா அனிசிமோவாவிற்கு $2,50,000 டாலர்கள் (தோராயமாக ரூ.22.4 கோடி) பரிசுத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

