அரையிறுதியில் சபலென்கா, அனிசிமோவா வெற்றி; இரட்டையர் பிரிவில் பாம்ப்ரி அதிர்ச்சி தோல்வி! - US OPEN 2025

யுஎஸ் ஓபன் ஆட்டவர் இரட்டையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் யூகி பாம்ப்ரி இணை அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவி, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது.

யுஎஸ் ஓபன் 2025
யுஎஸ் ஓபன் 2025 (AP)
Published : September 5, 2025 at 11:54 AM IST

ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா மற்றும் அமெரிக்காவின் அமண்டா அனிசிமோவா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ் பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இத்தொடரில் இன்றைய தினம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான அரையிறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து, உலகின் நான்காம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா பலப்பரீட்சை நடத்தினார்.

அரினா சபலென்கா அபாரம்

இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட பெகுலா 6-4 என்ற கணக்கில் சபலென்காவை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதன்பின் அபாரமாக விளையாடி கம்பேக் கொடுத்த சபலென்கா இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. மேலும் இருவரும் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றுவதற்காக கடுமையாக போராடினர்.

இறுதியில் அரினா சபலென்கா 6-4 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில அரினா சபலென்கா 3-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றியர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

நவோமி ஒசாகா அதிர்ச்சி தோல்வி

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் நட்சத்திர வீரங்கனை நவோமி ஒசாகா மற்றும் உலகின் ஒன்பதாம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் அமண்டா அனிசிமோவா ஆகியோர் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் நவோமி ஒசாகா 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்றார்.

அதன்பின் சுதாரித்து விளையாடிய அனிசிமோவா இரண்டாவது செட்டில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் காரணமாக மூன்றாவது செட்டில் யார் வெற்றி பெற்று இறுதிக்கு முன்னேறுவார் என்ற பரபரப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தொற்றிக்கொண்டது. மூன்றாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட அனிசிமோவா 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி நவோமி ஒசாகாவிற்கு அதிர்ச்சியளித்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அமண்டா அனிசிமோவா 6-7, 7-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் நவோமி ஒசாகாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி நடைபெறும் யுஎஸ் ஓபன் மகளிர் ஒற்றியர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து அமண்டா அனிசிமோவா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

யூகி பாம்ப்ரி தோல்வி

இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவுக்கான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி- நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் இணை இங்கிலாந்தின் நீல் ஸ்குப்ஸ்கி-ஜோ சாலிஸ்பரி இணையை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட யூகி பாம்ப்ரி இணை 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தியது.

அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் இறுதிவரை போராடிய யூகி பாம்ப்ரி இணை 6-7 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனார். பின்னர் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட இங்கிலாந்து வீரர்கள் 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றியதுடன் யூகி பாம்ப்ரி இணைக்கு அதிர்ச்சிக் கொடுத்தனர்.

இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்தின் நீல் ஸ்குப்ஸ்கி-ஜோ சாலிஸ்பரி இணை 6-7, 7-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி- நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் இணையை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. அதேசமயம், இத்தொடரில் பட்டம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட யூகி பாம்ப்ரி அரையிறுதியுடன் தொடரில் இருந்து வெளியாறி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.

