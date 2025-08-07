ஹைதராபாத்: ஐசிசி டெஸ்ட் வீரர்கள் தரவரிசை பட்டியலில் பேட்டிங் பிரிவில் ஜோ ரூட், பவுலர்கள் பிரிவில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவில் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் முதலிடத்தை தக்க வைத்துள்ளனர்.
இங்கிலாந்து - இந்தியா இடையே நடந்து முடிந்த ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரின் முடிவில், இரு அணிகளும் தலா 2 வெற்றிகளை பதிவுசெய்து தொடரை சமன் செய்தன. இந்நிலையில், ஒவ்வொரு டெஸ்ட் தொடர் அல்லது போட்டிகள் முடிவடையும் போதும், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி), டெஸ்ட் வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை வெளியிடுவது வழக்கம்.
பேட்டர் தரவரிசை
அந்த வகையில், டெஸ்ட் வீரர்களுக்கான புதுபிக்கப்பட்ட தரவரிசை பட்டியலை ஐசிசி வெளியிட்டுள்ளது. இதில், பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். அவரைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்தின் ஹாரி ப்ரூக் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், நியூசிலாந்தின் கேன் வில்லியம்சன் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
டாப்-5ல் யஷஸ்வி
இந்த பட்டியலில், இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மூன்று இடங்கள் முன்னேறி 5ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் இரண்டு சதங்கள், இரண்டு அரைசதங்கள் என மொத்தமாக 411 ரன்களை எடுத்ததன் மூலம் அவர் தரவரிசையில் முன்னேறியுள்ளார். அதே சமயம் கடைசி டெஸ்டில் விளையாடாத ரிஷப் பந்த், பேட்டிங்கில் சோபிக்கத் தவறிய இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில், கேஎல் ராகுல் ஆகியோர் பின்னடைவை சந்தித்துள்ள நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தர் 4 இடங்கள் முன்னேறி 61ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
Big moves in the ICC Men's Test Batting Rankings top 10 👊— ICC (@ICC) August 6, 2025
More 👉 https://t.co/O2f86GzxYs pic.twitter.com/Qnhp03QRVB
பவுலர்கள் தரவரிசை : ஆதிக்கம் செலுத்தும் பும்ரா
டெஸ்ட் பவுலர்களுக்கான தரவரிசையில், இந்திய அணியின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறார். அவருக்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் காகிசோ ரபாடா, ஆஸ்திரேலியாவின் பாட் கம்மின்ஸ் உள்ளிட்டோர் டாப் 3 இடங்களை தக்க வைத்துள்ளனர். ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நியூசிலாந்தின் மேட் ஹென்றி 3 இடங்கள் முன்னேற்றம் கண்டு 4ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
Fast bowlers on the up towards the top of the ICC Men's Test Bowling Rankings 🤝— ICC (@ICC) August 7, 2025
More 👉 https://t.co/O2f86GzxYs pic.twitter.com/69VYv67fMr
இந்த பட்டியலில் இங்கிலாந்து வீரர் கஸ் அட்கின்சன் 10ஆம் இடத்திற்குள் நுழைந்துள்ள நிலையில், ஓவல் டெஸ்டில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்த முகமது சிராஜ் 12 இடங்கள் முன்னேறி 15ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். மேலும் இங்கிலாந்தின் ஜோஷ் டங்க் 14 இடங்களும், இந்தியாவின் பிரசித் கிருஷ்ணா 25 இடங்களும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.
ஆல்-ரவுண்டர்கள்
டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் இந்தியாவின் ரவீந்திர ஜடேஜா முதலிடத்திலும், வங்கதேசத்தின் மெஹதி ஹசன் இரண்டாம் இடத்திலும், இங்கிலாந்தின் பென் ஸ்டோக்ஸ் மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். இந்த பட்டியலில் இங்கிலாந்தின் கஸ் அட்கின்சன் 9ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், இந்திய வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் 16ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
