நீண்ட நாள் காதலியை கரம் பிடிக்கும் ரொனால்டோ? - RONALDO GEORGINA ENGAGEMENT

கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரோனால்டோ தனது நீண்ட நாள் காதலியான ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸை திருமணம் செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கிறிஸ்டியானோ ரோனால்டோ - ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸ்
கிறிஸ்டியானோ ரோனால்டோ - ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸ் (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 12:06 PM IST

1 Min Read

ஹைதராபாத்: போர்ச்சுகல் கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, தனது நீண்ட நாள் காதலி ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸுக்கு ஒரு விலையுயர்ந்த வைர மோதிரத்தை பரிசாக வழங்கியுள்ளதன் மூலம், அவர்கள் கூடிய விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ளவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

உலக கால்பந்து விளையாட்டின் சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்த்தை பெற்றவர் போர்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. சர்வதேச கால்பந்து விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரரான ரோனால்டோ, இதுவரை 930 கோல்கள் அடித்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார். மேலும் அவர், ஸ்போர்டிங் சிபி, மான்செஸ்டர் யுனைடெட், ரியல் மாட்ரிட் மற்றும் ஜுவென்டஸ் அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ள நிலையில், தற்போது சவுதி புரோ லீக்கில் அல் நாசர் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனது நீண்ட நாள் காதலியான ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸை திருமணம் செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக, ரொனால்டோ, ஜார்ஜினா ஜோடி கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு முதல் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ரொனால்டோ- ஜார்ஜினா ஜோடிக்கு ஏற்கனவே இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் ரொனால்டோ, ஜார்ஜினாவுக்கு மிகவும் விலை உயர்ந்த வைர மோதிரத்தை பரிசாக வழங்கி தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும் படி கேட்டுக்கொண்டதாகவும், அதனை ஜார்ஜினா ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் ரோனால்டோ வழங்கிய வைர மோதிரத்துடன் இருக்கும் புகைப்படத்தையும் ஜார்ஜினா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு, இந்த செய்தியை உறுதி செய்துள்ளார்.

இதன் காரணமாக ரோனால்டோ மற்றும் ஜார்ஜினா இருவரும் கூடிய விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்வார்கள் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன. இதையடுத்து ஜார்ஜினாவின் இன்ஸ்டா பதிவானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதிலும், ஜார்ஜினா அந்த வைர மோதிரத்தின் படத்தை பதிவேற்றிய பிறகு, பிரபல இன்ஃப்ளூயன்சர் ஜூலியா சாஃப் அந்த நகையைப் பற்றிய விரிவான வீடியோவை வெளியிட்டார். அதில் “மோதிரத்தின் விலை $3 மில்லியன் என்றும், மோதிரத்தில் உள்ள கல் 35 காரட் ஓவல் வடிவ வைரம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

