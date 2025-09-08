ETV Bharat / sports

இந்திய ஏ அணிக்காக விளையாடும் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி?

ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா
விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா (IANS)
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் இந்திய ஏ அணிக்காக விளையாடவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆசியத் கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நாளை (செப்டம்பர் 9) முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடர் முடிவடைந்த கையோடு ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு ஆதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் போட்டி செப்டம்பர் 16 முதல் 19 ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளது.

விராட் கோலி
விராட் கோலி (AP)

அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியானது செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்கி 26 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த இரண்டு போட்டிகளும் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியுடனான ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய ஏ அணியில், நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் பங்கேற்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முன்னதாக கடந்த மே மாதம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், அவர்கள் பங்கேற்கும் முதல் சர்வதேச தொடராக ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணம் அமைந்துள்ளது.

ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி
ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி (AP)

இதற்கு தயாராகும் வகையில் இருவரும் சமீபத்தில் நடைபெற்ற பிசிசிஐ-யின் உடற்தகுதி தேர்விலும் ரோஹித், விராட் கோலி பங்கேற்று தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கு முன்னதாக, இந்திய ஏ அணியில் இணைந்து இருவரும் தங்கள் ஃபார்மை மீட்டெடுக்க முயற்சிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி பங்கேற்பார்களா? எந்த சந்தேகங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆஸ்திரேலிய தொடர் அவர்களுக்கு ஒரு பலப்பரீட்சையாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

முன்னதாக, ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியுடனான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும், துணை கேப்டனாக துருவ் ஜூரெலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களை தவிர, தமிழக வீரர்கள் என்.ஜெகதீசன், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோருடன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தேவ்தத் படிக்கல், பிரசித் கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இந்தியா ஏ vs ஆஸ்திரேலிய ஏ போட்டி அட்டவணை

போட்டிஇடம்நாள்நேரம்
முதல் டெஸ்ட்ஏக்னா மைதானம், லக்னோசெப்.16-19காலை 9.30 மணி
இரண்டாவது டெஸ்ட்ஏக்னா மைதானம், லக்னோசெப்.23-26காலை 9.30 மணி
முதல் ஒருநாள் கிரீன் பார்க் மைதானம், கான்பூர்செப். 30காலை 9 மணி
இரண்டாவது ஒருநாள்கிரீன் பார்க் மைதானம், கான்பூர்அக்.03காலை 9 மணி
மூன்றாவது ஒருநாள்கிரீன் பார்க் மைதானம், கான்பூர்அக்.05காலை 9 மணி

