ETV Bharat / sports

ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியலில் இருந்து விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா நீக்கம்? - ICC RANKINGS

ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசைப் பட்டியலில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோரது பெயர் விடுபட்டுள்ளது, ரசிகர்கள் மத்தியில் பல்வேறு யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

விராட் கோலி -ரோஹித் சர்மா
விராட் கோலி -ரோஹித் சர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் இருந்து ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது ரசிகர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ஒவ்வொரு வாரமும் சர்வதேச வீரர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிடுவது வழக்கம். அந்த வகையில் ஒருநாள் வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதில் கடந்த வாரம் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்திருந்த ரோஹித் சர்மா மற்றும் நான்காம் இடத்தைப் பிடித்திருந்த விராட் கோலி ஆகியோரது பெயர் இடம்பெறவில்லை.

தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஷுப்மன் கில் முதலிடத்தில் தொடரும் நிலையில், பாகிஸ்தானின் பாபர் அசாம் இரண்டாம் இடத்தையும், நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் மூன்றாம் இடத்தையும், இலங்கை அணியின் சரித் அசலங்கா நான்காம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். ஆனால், ரோஹித் மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு முடிவு ஏதும் அறிவிக்காத நிலையில், அவர்கள் ஐசிசியின் தரவரிசைப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பது ரசிகர்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா
விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா (IANS)

ஏனெனில் ஏதெனும் ஒரு வீரர் ஓய்வை அறிவித்தாலே அல்லது ஓராண்டுக்கு மேலாக எந்தவொரு சர்வதேச போட்டிகளிலும் விளையாடாத பட்சத்தில் மட்டுமே, ஐசிசி தரவரிசையில் இருந்து வீரரின் பெயர் நீக்கப்படும். ஆனால் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் இந்தாண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் விளையாடியுள்ளனர். மேலும் அவர்கள் இருவரும் சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து மட்டுமே ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளனர். அப்படி இருக்கையில் ஐசிசியின் தரவரிசையில் அவர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது சந்தேகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியல்
ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியல் (ICC Website)

அதே சமயம் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் 19ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதனால் தரவரிசை தளத்தில் ஏதெனும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயம், சமூக வலைதளங்களில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர். அதன் காரணமாகவே ஐசிசி அவர்களின் பெயரை தரவரிசையில் இருந்து நீக்கியுள்ளது என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025

ஆனால் இது குறித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் தான் விளக்கத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். முன்பு கூறியது போல் இது தொழில்நுட்ப கோளாறாக இருக்கும்பட்சத்தில், அது உடனடியாக சரி செய்யப்படும். அப்படி இல்லை எனில் ரசிகர்கள் எதிர்பாராத அதிர்ச்சி செய்தி கூட வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் இருந்து ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது ரசிகர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) ஒவ்வொரு வாரமும் சர்வதேச வீரர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிடுவது வழக்கம். அந்த வகையில் ஒருநாள் வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இதில் கடந்த வாரம் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்திருந்த ரோஹித் சர்மா மற்றும் நான்காம் இடத்தைப் பிடித்திருந்த விராட் கோலி ஆகியோரது பெயர் இடம்பெறவில்லை.

தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கும் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஷுப்மன் கில் முதலிடத்தில் தொடரும் நிலையில், பாகிஸ்தானின் பாபர் அசாம் இரண்டாம் இடத்தையும், நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் மூன்றாம் இடத்தையும், இலங்கை அணியின் சரித் அசலங்கா நான்காம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். ஆனால், ரோஹித் மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு முடிவு ஏதும் அறிவிக்காத நிலையில், அவர்கள் ஐசிசியின் தரவரிசைப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பது ரசிகர்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா
விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா (IANS)

ஏனெனில் ஏதெனும் ஒரு வீரர் ஓய்வை அறிவித்தாலே அல்லது ஓராண்டுக்கு மேலாக எந்தவொரு சர்வதேச போட்டிகளிலும் விளையாடாத பட்சத்தில் மட்டுமே, ஐசிசி தரவரிசையில் இருந்து வீரரின் பெயர் நீக்கப்படும். ஆனால் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் இந்தாண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் விளையாடியுள்ளனர். மேலும் அவர்கள் இருவரும் சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து மட்டுமே ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளனர். அப்படி இருக்கையில் ஐசிசியின் தரவரிசையில் அவர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டுள்ளது சந்தேகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியல்
ஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியல் (ICC Website)

அதே சமயம் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடருடன் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் 19ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இதனால் தரவரிசை தளத்தில் ஏதெனும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயம், சமூக வலைதளங்களில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர். அதன் காரணமாகவே ஐசிசி அவர்களின் பெயரை தரவரிசையில் இருந்து நீக்கியுள்ளது என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: ஆசியக் கோப்பை அணியில் ஸ்ரேயாஸ், வாஷிக்கு இடமில்லை... தேர்வுக் குழுவை விமர்சிக்கும் ரசிகர்கள்! - ASIA CUP 2025

ஆனால் இது குறித்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் தான் விளக்கத்தைக் கொடுக்க வேண்டும். முன்பு கூறியது போல் இது தொழில்நுட்ப கோளாறாக இருக்கும்பட்சத்தில், அது உடனடியாக சரி செய்யப்படும். அப்படி இல்லை எனில் ரசிகர்கள் எதிர்பாராத அதிர்ச்சி செய்தி கூட வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHIT VIRAT ICC RANKINGSICC LATEST RANKINGSODI RETIREMENTஐசிசி தரவரிசைப் பட்டியல்ICC RANKINGS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.