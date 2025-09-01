ஹைதராபாத்: இந்திய ஒரு நாள் அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மான் கில் ஆகியோர் பிசிசிஐ உடற்தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
ஆசியக் கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
தொடர்ந்து செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை எதிர்கொள்கிறது. மேலும் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான லீக் போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெறவுள்ளது.
இத்தொடருக்கான இந்திய அணி ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இந்திய வீரர்களுக்கான உடற்தகுதி தேர்வானது நேற்றைய தினம் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் நடத்தப்பட்டது. இதில் இந்திய ஒருநாள் அணி கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, டெஸ்ட் அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஆகியோருடன், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், முகமது சிராஜ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷர்துல் தாக்கூர் ஆகியோரும் பங்கேற்றிருந்தனர்.
இதில் வீரர்களுக்கு யோ-யோ டெஸ்டுடன், டி.இ.எக்ஸ்.ஏ எனப்படும் எலும்பு பரிசோதனையும் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உடற்தகுதி சோதனை முடிவில் ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில் என அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதில் ரோஹித் மற்றும் ஷர்துல் தாக்கூர் தவிர, மற்ற வீரர்கள் விரைவில் ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்பதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்லவுள்ளனர். அதே சமயம், ரோஹித் சர்மா சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளதால், இன்னும் சில காலம் என்.சி.ஏவில் தனது நேரத்தை செலவிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏனெனில் இந்திய அணி அக்டோபர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த தொடருக்கு தயாராகும் வகையியில் ரோஹித் சர்மா பயிற்சி மேற்கொள்வார் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த தொடரில் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலியும் இடம் பெறுவார் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், சஞ்சு சாம்சன், ஜிதேஷ் சர்மா, ரிங்கு சிங், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரீத் சிங், ஹர்ஷித் ராணா.