கேப்டனை நீங்க மாத்தலாம், எங்களுக்கு அவர் தான் கேப்டன் - ரோஹித் சர்மாவை சுத்துப்போட்ட ரசிகர் கூட்டம்!
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.
Published : October 11, 2025 at 12:28 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய தொடருக்குத் தயாராகும் ரோஹித் சர்மா பயிற்சி மேற்கொண்டபோது, அவரைப் பார்க்க ஏராளமான ரசிகர்கள் மும்பை சிவாஜி நகரில் கூடியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதலில் ஒருநாள் தொடரும், அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.
அதன்படி, இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோஹித் சர்மா நீக்கப்பட்டு, புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் ஒருநாள் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் தொடரில் சாதாரண வீரர்களாக விளையாடவுள்ளனர். இதுதவிர ஹர்திக் பாண்டியா, ரிஷப் பந்த் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக் இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.
The pull shot from Rohit Sharma during today's practice session.🔥— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 10, 2025
The love story between Rohit Sharma and pull shot continues.❤️ pic.twitter.com/3DZnpOFAqj
பயிற்சியை தொடங்கிய ரோஹித்
இதனையடுத்து இத்தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் நேற்றைய தினம் ரோஹித் சர்மா, மும்பையில் உள்ள சிவாஜி பூங்காவில் இரண்டு மணி நேரம் பயிற்சி செய்தார். மும்பை அணியின் முன்னாள் வீரர் அபிஷேக் நாயரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ரோஹித் பயிற்சி அமர்வில் பங்கேற்றார். இதனால், ரோஹித்தை காண ஏராளமான ரசிகர்கள் சிவாஜி பூங்காவிற்கு வந்தனர். மேலும் ஏதே கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் பார்ப்பது போல், ரசிகர்களின் கூட்டம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியதை அடுத்து, காவல்துறையின்ரும், மைதான ஊழியர்களும் பாதுகாப்பை வழங்கினர்.
இந்த பயிற்சியின் போது, ரோஹித் சில பெரிய ஷாட்களை விளையாடினார். அதிலும், அவருக்குப் பிடித்த புல் ஷாட்டையும் அவர் அதிகமாகப் பயிற்சி செய்தார். அந்தவகையில், அவர் அடித்த ஒரு பெரிய ஷாட்டானது, பார்க்கிங்கில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அவரது விலையுயர்ந்த லம்போர்கினியின் கண்ணாடியையும் உடைத்தது. இருப்பினும், கார் சேடமடைந்தது தொடர்பான எந்த வீடியோவோ அல்லது புகைப்படமோ வெளியிடப்படவில்லை. இருப்பினும் அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்கள், ரோஹித் சர்மா அடித்த பந்தானது அவரின் காரை சேதப்படுத்தியதை உறுதி செய்துள்ளனர்.
Abhishek Nayar is politely requesting the fans to clear the way so that Rohit Sharma can exit easily.😂👌🏼❤️ pic.twitter.com/m43WxySQVr— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 10, 2025
அலைமோதிய ரசிகர் கூட்டம்
இதற்கிடையில், ரோஹித் சர்மா தனது பயிற்சி அமர்வை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பும் போது, ஏராளமான ரசிகர்கள் பூங்கா நுழைவு வாயிலில் நின்றிருந்தனர். இதனையடுத்து அபிஷேக் நாயர் அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்களிடம் அமைதி காக்கும்படியும், ரோஹித் செல்லும் போது யாரும் வழியில் வரக்கூடாது என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். பின்னர் ரசிகர்களின் கூட்டத்திற்கு மத்தியில் வெளியே வந்த ரோஹித் சர்மா மற்றொரு காரில் ஏறி வீடு திரும்பினார். இந்த நிலையில், ரோஹித் சர்மாவின் பயிற்சியைக் காண நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் வந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
The crowd had become so huge that Rohit Sharma had to send his Lamborghini home first, and later he went home in a Honda City car.😂🔥— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 10, 2025
Unreal madness for @ImRo45 🐐 pic.twitter.com/opweBY63bf
இதையும் படிங்க:
இந்திய ஒருநாள் அணி: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), அக்ஸர் படேல், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷதீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.