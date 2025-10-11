ETV Bharat / sports

கேப்டனை நீங்க மாத்தலாம், எங்களுக்கு அவர் தான் கேப்டன் - ரோஹித் சர்மாவை சுத்துப்போட்ட ரசிகர் கூட்டம்!

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.

பயிற்சியைத் தொடங்கிய ரோஹித் சர்மா
பயிற்சியைத் தொடங்கிய ரோஹித் சர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய தொடருக்குத் தயாராகும் ரோஹித் சர்மா பயிற்சி மேற்கொண்டபோது, அவரைப் பார்க்க ஏராளமான ரசிகர்கள் மும்பை சிவாஜி நகரில் கூடியதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த கிரிக்கெட் தொடர் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதலில் ஒருநாள் தொடரும், அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரும் நடைபெறவுள்ளன. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.

அதன்படி, இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோஹித் சர்மா நீக்கப்பட்டு, புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் ஒருநாள் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் தொடரில் சாதாரண வீரர்களாக விளையாடவுள்ளனர். இதுதவிர ஹர்திக் பாண்டியா, ரிஷப் பந்த் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக் இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

பயிற்சியை தொடங்கிய ரோஹித்

இதனையடுத்து இத்தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் நேற்றைய தினம் ரோஹித் சர்மா, மும்பையில் உள்ள சிவாஜி பூங்காவில் இரண்டு மணி நேரம் பயிற்சி செய்தார். மும்பை அணியின் முன்னாள் வீரர் அபிஷேக் நாயரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ரோஹித் பயிற்சி அமர்வில் பங்கேற்றார். இதனால், ரோஹித்தை காண ஏராளமான ரசிகர்கள் சிவாஜி பூங்காவிற்கு வந்தனர். மேலும் ஏதே கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் பார்ப்பது போல், ரசிகர்களின் கூட்டம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியதை அடுத்து, காவல்துறையின்ரும், மைதான ஊழியர்களும் பாதுகாப்பை வழங்கினர்.

இந்த பயிற்சியின் போது, ரோஹித் சில பெரிய ஷாட்களை விளையாடினார். அதிலும், அவருக்குப் பிடித்த புல் ஷாட்டையும் அவர் அதிகமாகப் பயிற்சி செய்தார். அந்தவகையில், அவர் அடித்த ஒரு பெரிய ஷாட்டானது, பார்க்கிங்கில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அவரது விலையுயர்ந்த லம்போர்கினியின் கண்ணாடியையும் உடைத்தது. இருப்பினும், கார் சேடமடைந்தது தொடர்பான எந்த வீடியோவோ அல்லது புகைப்படமோ வெளியிடப்படவில்லை. இருப்பினும் அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்கள், ரோஹித் சர்மா அடித்த பந்தானது அவரின் காரை சேதப்படுத்தியதை உறுதி செய்துள்ளனர்.

அலைமோதிய ரசிகர் கூட்டம்

இதற்கிடையில், ரோஹித் சர்மா தனது பயிற்சி அமர்வை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பும் போது, ​​ஏராளமான ரசிகர்கள் பூங்கா நுழைவு வாயிலில் நின்றிருந்தனர். இதனையடுத்து அபிஷேக் நாயர் அங்கு கூடியிருந்த ரசிகர்களிடம் அமைதி காக்கும்படியும், ரோஹித் செல்லும் போது யாரும் வழியில் வரக்கூடாது என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். பின்னர் ரசிகர்களின் கூட்டத்திற்கு மத்தியில் வெளியே வந்த ரோஹித் சர்மா மற்றொரு காரில் ஏறி வீடு திரும்பினார். இந்த நிலையில், ரோஹித் சர்மாவின் பயிற்சியைக் காண நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் வந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆஷஸ் ஆல் டைம் பேட்டர்கள் பட்டியல்! நெருங்க முடியாத உச்சத்தில் டான் பிராட்மேன்!
  2. ரஞ்சி கோப்பை: கேரள அணியில் கம்பேக் கொடுக்கும் சஞ்சு சாம்சன்; மும்பை கேப்டனாக ஷர்தூல் நியமனம்!

இந்திய ஒருநாள் அணி: சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), அக்ஸர் படேல், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷதீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHIT SHARMA HITS OWN CARROHIT SHARMA PRACTICEROHIT SHARMA SHIVAJI PARKரோஹித் சர்மாROHIT SHARMA HITS OWN CAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.