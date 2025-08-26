ஹைதராபாத்: டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மனதளவில் மிகவும் சவாலானது மற்றும் உங்களை மிகவும் சோர்வடைய செய்யும் விளையாட்டு என இந்திய டெஸ்ட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டவர் ரோஹித் சர்மா. இவர் கடந்த டி20 உலகக்கோப்பை தொடருடன் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், கடந்த மே மாதம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இதனால் அவர் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்தும் கூடிய விரைவில் ஓய்வு பெறுவார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதே சமயம், எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் உலகக்கோப்பை தொடரிலும் ரோஹித் சர்மா விளையாட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன.
இந்த நிலையில் சமீபத்தில் தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற ரோஹித் சர்மா, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எவ்வளவு கடினமானது என்றும், இளம் வீரர்கள் அதனை எப்ப்படி கையாள்வது என்றும் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், “டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மனதளவில் மிகவும் சவாலானது மற்றும் உங்களை மிகவும் சோர்வடைய செய்யும் விளையாட்டாகும். ஏனெனில் நீங்கள் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடும் போது, களத்தில் நீங்கள் நிறைய நேரத்தை செலவிட வேண்டி இருக்கும். நீங்கள் 5 நாள்கள் முலுவதும் உங்கள் ஆட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவதுடன், உங்களின் உயர்மட்ட செயல்திறனை வெளிப்படுத்த வேண்டி இருக்கும். அதனால் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாட நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கிளப் போட்டிகள் கூட தற்போது இரண்டு அல்லது மூன்று நாள்கள் நடக்கின்றன. அது சிறு வயதிலிருந்தே நீண்ட வடிவ கிரிக்கெட்டை சமாளிக்கவும், கடினமான சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படவும் உங்களைப் பயிற்றுவிக்கிறது. மேலும் போட்டிக்கு தயார்படுத்துவதற்கே உங்கள் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிட வேண்டும். போட்டி தொடங்கியதும், களத்தில் இருக்கும் அழுத்தத்தை சமாளிக்கவும், ஆட்டத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய சிந்தனை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். நீங்கள் உயர் மட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் எனில், உங்களுக்கு மன தெளிவும் புத்துணர்ச்சியும் தேவை. அதனால் போட்டியில் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்” என்றார்.
இருப்பினும், ரோஹித் தனது டெஸ்ட் ஓய்வு அல்லது எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து எதுவும் கூறவில்லை. இந்திய அணிக்காக கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரோஹித் சர்மா, இதுவரை 67 டெஸ்ட், 273 ஒருநாள் மற்றும் 159 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில், டெஸ்டில் 12 சதங்கள், 18 அரைசதங்கள் என 4,301 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 5 சதங்கள், 32 அரைசதங்கள் என 4231 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். ஒருநாள் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரையில் 32 சதங்கள், 58 அரைசதங்கள் என 11,168 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக ஒருநாள் போட்டிகளில் மூன்று முறை இரட்டை சதத்தை விளாசிய வீரர் எனும் உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் ரோஹித் சர்மா, ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட தன்னை தயார்படுத்தி வருகிறார். அந்தவகையில், எதிர்வரும் அக்டோபர் மாதம் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. மேலும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடருக்கு பிறகு இந்திய அணி பங்கேற்கும் முதல் ஒருநாள் தொடராகவும் இது அமைந்துள்ளது. அதேசமயம் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இந்திய அணி ஜெர்ஸியில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு களமிறங்குவார்கள் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது.