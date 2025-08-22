ஹைதராபாத்: யுபி பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரில் மீரட் மேவரிக்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் இந்திய வீரர் ரிங்கு சிங், கோரக்பூர் லையன்ஸுக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் 47 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தியுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17ஆவது சீசன் அடுத்த மாதம் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன. இவற்றில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற ஆவலும் அதிகரித்து வருகிறது.
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
மேலும், இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக, சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் 15 பேர் அடங்கிய இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இதில் ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டதுடன், ஷிவம் துபே, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோருக்கு அணியில் வாய்ப்பு வழங்கியும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் உள்ளிட்டொர் புறக்கணிக்கப்பட்டதும் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது.
அதிலும் குறிப்பாக ரிங்கு சிங் சமீப காலமாகவே பேட்டிங்கில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறிவரும் நிலையில், அவரை ஆசியக் கோப்பை அணியில் சேர்த்தது குறித்து ஸ்ரீகாந்த், கைஃப் உள்ளிட்ட முன்னாள் வீரர்கள் கடுமையான விமர்சனங்களை அண்மையில் முன்வைத்திருந்தனர். இதற்கிடையில் தன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் 48 பந்துகளில் சதமடித்து ரிங்கு சிங் மிரட்டியுள்ளதுடன், தனது ஃபார்மையும் நிரூபித்துள்ளார்.
𝙍𝙄𝙉𝙆𝙐 𝙎𝙀𝙏𝙎 𝙀𝙆𝘼𝙉𝘼 𝙊𝙉 𝙁𝙄𝙍𝙀, 𝙐𝙋 𝙁𝙄𝙍𝙀 𝘽𝙍𝙄𝙂𝘼𝘿𝙀 𝘾𝘼𝙇𝙇𝙀𝘿 𝙄𝙉— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
Watch live on @SonyLIV and @SonySportsNetwk. #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #MMvsGGL [ Rinku Singh ] pic.twitter.com/yvxZbpKNcI
உத்தரப்பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கத்தால் நடத்தப்படும் யுபி பிரீமியர் லீக் டி20 தொடரில் ரிங்கு சிங் மீரட் மேவரிக்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார். இத்தொடரில் நேற்று ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் கோரக்பூர் லையன்ஸ் அணியை எதிர்த்து மீரட் மேவரிக்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த லையன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 167 ரன்களை எடுத்திருந்தது.
அதன்பின், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மேவரிக்ஸ் அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவற, அந்த அணி 38 ரன்களிலேயே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது களமிறங்கிய அணியின் கேப்டன் ரிங்கு சிங், முதல் பந்தில் இருந்தே பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு ஸ்கோரை உயர்த்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி அவர் 47 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்தது மட்டுமல்லாமல் அணிக்கும் வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
Rinku Singh is 𝑲𝑰𝑵𝑮!— UP T20 League (@t20uttarpradesh) August 21, 2025
Watch live on @SonyLIV and @SonySportsNetwk. @rinkusingh235 | @UPCACricket #UPT20League #ANAXUPT20League #KhiladiYahanBantaHai #MMvsGGL [ Rinku Singh ] pic.twitter.com/04eMD4lem2
இதன்மூலம், மீரட் மேவரிக்ஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கோரக்ப்பிர் லையன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ரிங்கு சிங் 48 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 8 சிக்ஸர்களை விளாசி 108 ரன்களைச் சேர்த்ததுடன், ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்றார். ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக ரிங்கு சிங் டி20 கிரிக்கெட்டில் சதமடித்து தனது ஃபார்மை நிரூபித்ததுடன், விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளது அவரது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.