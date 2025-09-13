தென்னாப்பிரிக்க பவுலர்களை பந்தாடிய பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர்; இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து வீரர் பில் சால்ட் 39 பந்துகளில் சதம் விளாசியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 146 ரன்களைக் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.
Published : September 13, 2025 at 10:01 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 146 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று மான்செஸ்டரில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. ஆனால் ஆட்டம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே அவர்கள் ஏன் அந்த முடிவை எடுத்தோம் என்று யோசிக்கத் தொடங்கினர்.
சால்ட்-பட்லர் ருத்ரதாண்டவம்
ஏனெனில் இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய பில் சால்ட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் இணை முதல் ஓவரில் இருந்தே தென்னாப்பிரிக்க பவுலிங்கை மைதானத்தின் அனைத்து திசைகளுக்கும் பறக்கவிட்டனர். இதில் ஜோஸ் பட்லர் 18 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்ய, மறுபக்கம் பில் சால்ட் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி முதல் 10 ஓவர்களில் 166 ரன்களைக் குவித்தது.
Salty isn’t messing around tonight 😤— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
18 off the first and England are out the blocks quick🔥 pic.twitter.com/HtKgeIzlV6
பின் இந்த ஆட்டத்தில் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோஸ் பட்லர் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 83 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜேக்கப் பெத்தெலும் தனது பங்கிற்கு 26 ரன்களைச் சேர்த்து நடையைக் கட்டினார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய பில் சால்ட் 39 பந்துகளில் சதமடித்து மிரட்டினார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அவர் தனது 4ஆவது சதத்தை பூர்த்தி செய்தார்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சால்ட் 15 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 141 ரன்களையும், கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 41 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 304 என்ற இமாலய ஸ்கோரை குவித்தது. மேலும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 300+ ரன்களைக் கடந்த மூன்றாவது அணி எனும் சாதனையையும் படைத்தது.
Unbelievable performance from Phil Salt 😮💨— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
Jaw-dropping innings from our opener 🫡 pic.twitter.com/VGg3n9TMv8
தென்னாப்பிரிக்கா சொதப்பல்
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் மார்க்ரம் - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை அதிரடியாக தொடங்கினர். இதில் ரிக்கெல்டன் 20 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், டெவால்ட் பிரெவிஸ் ஆகியோர் சோபிக்க தவறினர். மேற்கொண்டு அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஐடன் மார்க்ரமும் 2 பவுண்டரிகள், சிக்ஸர்களுடன் 41 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார்.
இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 77 ரன்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதனைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மற்றும் டோனவன் ஃபெரீரா தலா 23 ரன்களையும், பிஜோர்ன் ஃபோர்டுயின் 32 ரன்களையும் எடுத்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 16.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 158 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது.
The moment we passed 3️⃣0️⃣0️⃣ runs!🙌— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
Ridiculous performance 👏 pic.twitter.com/J16JyK4ebe
இதையும் படிங்க:
இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 146 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் சமன் செய்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சதமடித்து மிரட்டிய பில் சால்ட் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.