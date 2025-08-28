ETV Bharat / sports

பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்! 3 மாதங்களுக்கு பின் மௌனத்தை கலைத்த ஆர்சிபி! - RCB

ஆர்சிபி வெற்றி கெண்டாட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக, மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த அணி நிர்வாகம் எக்ஸ் பக்கத்தில் முதல் பதிவை பதிவிட்டுள்ளது.

ஆர்சிபி அணி
ஆர்சிபி அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: நாங்கள் மீண்டும் வந்துள்ளோம், உங்களுடன் நின்று கர்நாடகாவின் பெருமையாக முன்னேறுவோம் என்று ஆர்சிபி அணி எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 18-வது சீசன் நடந்து முடிந்தது. இதில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேல்ஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இறுதிப் போட்டியில் 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இதனையடுத்து ஆர்சிபி நிர்வாகம் ரசிகர்களுடன் இதனை கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக, பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில், வெற்றி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

ஆனால், இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து நிகழ்ச்சி ஏற்ப்பாட்டளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவுசெய்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன. மேற்கொண்டு, சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த ஏற்றது தானா என்பதை ஆராய்வதற்காக தனி குழவையும் கர்நாடக அரசு அமைத்தது. அந்த குழுவின் விசாரணை முடிவில் சின்னசாமி மைதானத்தில் கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை நடத்த போதிய வசதிகள் இல்லை என்றும், மைதானம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

விசாரணைக் குழுவின் இந்த அறிக்கையை அந்த மாநில அரசும் ஏற்றுக் கொண்டதுடன், பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டிகளை நடத்த அனுமதியையும் மறுத்துள்ளது. இதன் காரணமக, மஹாராஜா பிரிமியர் லீக் போட்டிகள், மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் என வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் முடிந்து கிட்டத்திட்ட மூன்று மாதங்கள் ஆகும் நிலையில் ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் எக்ஸ் பக்கத்தில் முதல் பதிவை பதிவிட்டுள்ளது.

ஆர்சிபி அணியின் எக்ஸ் பதிவில், "அன்புள்ள ஆர்சிபி ரசிகர்களே, நாங்கள் கடைசியாக பதிவிட்டு கிட்டத்தட்ட 3 மாதங்கள் ஆகின்றன. நாங்கள் சோகம் நிறைந்த துயரத்தின் காரணமாகவே இத்தனை காலம் மௌனமாக இருந்தோம், இந்த தளம் (ட்விட்டர்) மூலம் மகிழ்ச்சியான விஷயங்களையும் அழகான தருணங்களையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டோம். ஆனால் ஜூன் 4 ஆம் தேதி நடந்த சம்பவம் எல்லாவற்றையும் மாற்றியது. அன்று எங்கள் இதயங்கள் உடைந்தன. அதைத் தொடர்ந்து வந்த மௌனம் வெறும் மௌனம் அல்ல, அது எங்களின் அமைதியான அஞ்சலி.

இதையும் படிங்க:

  1. இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பில்லை - ஸ்ரீகாந்த்!
  2. இனி தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாட போவதில்லை; ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய விஜய் ஷங்கர்!

இந்த மௌனத்தின் வலியை உணர்ந்த நாங்கள், சம்பவத்தைப் பற்றி ஆழமாக சிந்தித்து பல விஷயங்களைக் கற்றுக் கொண்டோம். இந்த வலியை வார்த்தைகளாகவும் நம்பிக்கையாகவும் வடிவமைக்க முடிவு செய்தோம். இதன் விளைவாக ஆர்சிபி கேர்ஸ் உருவானது. நாங்கள் மீண்டும் வந்துள்ளோம், உங்களுடன் நின்று கர்நாடகாவின் பெருமையாக முன்னேறுவோம் என்று உறுதியளிக்கிறோம். இது எங்கள் அக்கறை மற்றும் உறுதிமொழி. ஆர்சிபி எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கும். மேலும் தகவல்கள் விரைவில் பகிரப்படும்" என்று பதிவிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து ஆர்சிபியின் இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஹைதராபாத்: நாங்கள் மீண்டும் வந்துள்ளோம், உங்களுடன் நின்று கர்நாடகாவின் பெருமையாக முன்னேறுவோம் என்று ஆர்சிபி அணி எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 18-வது சீசன் நடந்து முடிந்தது. இதில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேல்ஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இறுதிப் போட்டியில் 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இதனையடுத்து ஆர்சிபி நிர்வாகம் ரசிகர்களுடன் இதனை கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக, பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில், வெற்றி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

ஆனால், இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து நிகழ்ச்சி ஏற்ப்பாட்டளர்கள் மீது வழக்குப்பதிவுசெய்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன. மேற்கொண்டு, சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த ஏற்றது தானா என்பதை ஆராய்வதற்காக தனி குழவையும் கர்நாடக அரசு அமைத்தது. அந்த குழுவின் விசாரணை முடிவில் சின்னசாமி மைதானத்தில் கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை நடத்த போதிய வசதிகள் இல்லை என்றும், மைதானம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

விசாரணைக் குழுவின் இந்த அறிக்கையை அந்த மாநில அரசும் ஏற்றுக் கொண்டதுடன், பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டிகளை நடத்த அனுமதியையும் மறுத்துள்ளது. இதன் காரணமக, மஹாராஜா பிரிமியர் லீக் போட்டிகள், மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் என வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் முடிந்து கிட்டத்திட்ட மூன்று மாதங்கள் ஆகும் நிலையில் ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் எக்ஸ் பக்கத்தில் முதல் பதிவை பதிவிட்டுள்ளது.

ஆர்சிபி அணியின் எக்ஸ் பதிவில், "அன்புள்ள ஆர்சிபி ரசிகர்களே, நாங்கள் கடைசியாக பதிவிட்டு கிட்டத்தட்ட 3 மாதங்கள் ஆகின்றன. நாங்கள் சோகம் நிறைந்த துயரத்தின் காரணமாகவே இத்தனை காலம் மௌனமாக இருந்தோம், இந்த தளம் (ட்விட்டர்) மூலம் மகிழ்ச்சியான விஷயங்களையும் அழகான தருணங்களையும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டோம். ஆனால் ஜூன் 4 ஆம் தேதி நடந்த சம்பவம் எல்லாவற்றையும் மாற்றியது. அன்று எங்கள் இதயங்கள் உடைந்தன. அதைத் தொடர்ந்து வந்த மௌனம் வெறும் மௌனம் அல்ல, அது எங்களின் அமைதியான அஞ்சலி.

இதையும் படிங்க:

  1. இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பில்லை - ஸ்ரீகாந்த்!
  2. இனி தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாட போவதில்லை; ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய விஜய் ஷங்கர்!

இந்த மௌனத்தின் வலியை உணர்ந்த நாங்கள், சம்பவத்தைப் பற்றி ஆழமாக சிந்தித்து பல விஷயங்களைக் கற்றுக் கொண்டோம். இந்த வலியை வார்த்தைகளாகவும் நம்பிக்கையாகவும் வடிவமைக்க முடிவு செய்தோம். இதன் விளைவாக ஆர்சிபி கேர்ஸ் உருவானது. நாங்கள் மீண்டும் வந்துள்ளோம், உங்களுடன் நின்று கர்நாடகாவின் பெருமையாக முன்னேறுவோம் என்று உறுதியளிக்கிறோம். இது எங்கள் அக்கறை மற்றும் உறுதிமொழி. ஆர்சிபி எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கும். மேலும் தகவல்கள் விரைவில் பகிரப்படும்" என்று பதிவிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து ஆர்சிபியின் இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

RCB TWEETCHINNASWAMY STAMPEDE INCIDENTRCB STAMPEDE INCIDENTராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருRCB

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.