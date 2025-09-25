ETV Bharat / sports

சிட்னி தண்டர் அணியில் இணைந்தார் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்!

டேவிட் வார்னருடனும், தண்டர் நேஷனுக்காகவும் சிறப்பாக செயல்பட நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன் என்று ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 4:23 PM IST

ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் பிக் பேஷ் லீக் டி20 தொடருக்கான சிட்னி தண்டர் அணியில் இந்திய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய அணியின் தலைசிறந்த ஸ்பின்னர்களில் ஒருவரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், கடந்த ஆண்டு பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரின் பாதியில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். இருப்பினும், அவர் ஐபிஎல் மற்றும் உள்நாட்டு போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று கூறி இருந்தார். அதற்கேற்ற வகையில், நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் அஸ்வின், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ரூ.9.75 கோடிக்கு விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.

இருப்பினும் அவரது செயல்பாடுகள் பெரிதளவில் இல்லாத காரணத்தால், விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானார். இதனால் சில போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இருந்தும் அஸ்வின் நீக்கப்பட்டிருந்தார். மேற்கொண்டு இந்தாண்டு ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் பெரிதளவில் வெற்றிகளைப் பெறமுடியாமல், புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை மட்டுமே பிடித்தது. இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் அஸ்வினை விடுவிக்க சென்னை அணி திட்டமிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்த நிலையில் தான் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து, அனைவரையும் மீண்டும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார் அஸ்வின். மேலும் அவர் தனது ஓய்வு அறிவிப்பிலேயே வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் கிரிக்கெட் தொடர்களில் பங்கேற்பேன் என்பதையும் கூறியிருந்தார். அதற்கேற்ற வரையில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பிக் பேஷ் லீக் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் ஐஎல் டி20 தொடர்களில் விளையாடுவதற்காக அவர் தயாராகி வந்தார்.

அதிலும் குறிப்பாக, பிக் பேஷ் தொடரில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினை தேர்வு செய்ய சிட்னி சிக்ஸர்ஸ், சிண்டி தண்டர் உள்ளிட்ட அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், சிட்னி தண்டர் அணியில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம், பிக் பேஷ் தொடரில் விளையாடும் முதல் இந்திய அணி வீரர் என்ற சாதனையையும் அஸ்வின் படைக்கவுள்ளார்.

இருப்பினும் அவரது ஒப்பந்த தொகை எவ்வளவு? எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்? என்பது குறித்த தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை. இதுகுறித்து பேசிய அஸ்வின், "என்னை எப்படிப் பயன்படுத்துவார்கள் என்பது குறித்து தண்டர்ஸ் அணி தெளிவாக உள்ளது. மேலும் அவர்களுடனான உரையாடல் சிறப்பாக இருந்தன. டேவிட் வார்னருடனும், தண்டர் நேஷனுக்காகவும் சிறப்பாக செயல்பட நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அஸ்வின் இதுநாள் வரையிலும், மூன்று வடிங்களிலும் சேர்த்து 287 போட்டிகளில் விளையாடி 765 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இதுதவிர்த்து பேட்டிங்கில் 6 சதங்கள், 15 அரைசதங்கள் என 4,500க்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும் குவித்துள்ளார்.

அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் 16 சீசன்கள் விளையாடிய அஸ்வின், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக மொத்தம் 221 போட்டிகளில் விளையாடி, பேட்டிங்கில் 833 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 187 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

