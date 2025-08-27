ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக இந்திய அணி ஜாம்பவானும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வீரருமான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது எக்ஸ் பதிவின் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் தலைசிறந்த ஸ்பின்னர்களில் ஒருவரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், கடந்த ஆண்டு பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரின் பாதியில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். இருப்பினும், அவர் ஐபிஎல் மற்றும் உள்நாட்டு போட்டிகளில் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று கூறி இருந்தார்.
அதற்கேற்ற வகையில், நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் அஸ்வின், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ரூ.9.75 கோடிக்கு விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இதனால் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. ஆனால் எதிர்பார்ப்புகளை பொய்யாக்கும் வகையில் அவர் இந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதுடன், விமர்சனங்களுக்கும் உள்ளானார். இதனால் சில போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இருந்தும் அஸ்வின் நீக்கப்பட்டிருந்தார்.
Special day and hence a special beginning.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025
They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓.
Would like to thank all the franchisees for all the…
அதேபோல், மற்ற வீரர்களும் சோபிக்க தவறவே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து, பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்ததுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் அஸ்வினை விடுவிக்க சென்னை அணி திட்டமிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், அடுத்தாண்டிற்கான ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாக அஸ்வின் சிஎஸ்கேவில் இருந்து விலகி, வேறு அணிக்கு செல்லவுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், “சிறப்பான நாளில் ஒரு சிறப்பான தொடக்கம். ஒவ்வொரு முடிவும் ஒரு புதிய தொடக்கம் என்று கூறுவார்கள். ஒரு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் வீரராக எனது பயணம் இன்று முடிவடைகிறது, ஆனால், பல்வேறு லீக்குகளை ஆராய்வதற்கான நேரம் இன்று தொடங்குகிறது. பல ஆண்டுகளாக அனைத்து அற்புதமான நினைவுகள் மற்றும் உறவுகளுக்காகவும், ஐபிஎல் மற்றும் பிசிசிஐ எனக்கு வழங்கிய ஆதரவுக்காகவும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். எனக்கு வரவிருக்கும் விஷயங்களை அனுபவிக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், புனே சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்காக மொத்தம் 221 போட்டிகளில் விளையாடி, பேட்டிங்கில் 833 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 187 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் அவர் பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.