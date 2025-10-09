ஷேன் வார்னே, அனில் கும்ப்ளே சாதனையை முறியடித்த ரஷித் கான்!
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது ஸ்பின்னர் என்ற சாதனையை ரஷித் கான் படைத்துள்ளார்.
Published : October 9, 2025 at 11:54 AM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சிறப்பாக பந்து வீசி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ரஷித் கான், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 200 விக்கெட்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார்.
ஆஃப்கானிஸ்தான் - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று அபுதாபியில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணியில் தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் மற்றும் மஹெதி ஹசன் ஆகியோர் அரைசதம் அடித்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரார்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தானர்.
இதனால் அந்த அணி 48.5 ஓவர்களில் 221 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 56 ரன்களையும், மஹெதி ஹசன் 60 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய், ரஷித் கான் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஃப்கான் அணியிலும் ஜத்ரான், செதிகுல்லா அடல் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து அரைசதம் கடந்த ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ மற்றும் ரஹ்மத் ஷா ஆகியோர் தலா 50 ரன்களில் விக்கெட்டுகளிலும், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் 40 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி 33 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 47.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. மேலும் இப்போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் கலக்கிய அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷித் கான் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
அந்தவகையில், இப்போட்டியில் ரஷித் கான் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் காரணமாக சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 200 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் பவுலர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். மேலும் அவர் முன்னாள் ஜாம்பவான்கள் ஷேன் வார்னே, அனில் கும்ப்ளே ஆகியோரின் சாதனைகளையும் முறியடித்துள்ளார்.
அந்தவகையில் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது ஸ்பின்னர் என்ற சாதனையை ரஷித் கான் படைத்துள்ளார். அவர் தனது 114ஆவது போட்டியில் இந்த சாதனையை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் ஆஸ்திரேலியாவின் ஷேன் வார்னே(115 போட்டிகள்), இங்கிலாந்தின் ஆதில் ரஷித் (137 போட்டிகள்), இந்தியாவின் அனில் கும்ப்ளே (147 போட்டிகள்) ஆகியோரை பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க:
இந்த பட்டியலில் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சாக்லைன் முஷ்டாக் 104 போட்டிகளில் இந்த மைல் கல்லை எட்டியதே, இதுவரை சாதனையாக இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரஷித் கான் 6 டெஸ்ட், 115 ஒருநாள் மற்றும் 106 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 400க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.