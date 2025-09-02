ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர் எனும் சாதனையை ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி கேப்டன் ரஷித் கான் படைத்துள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் பாகிஸ்தான், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் இணைந்து முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. இதில் நேற்று ஷார்ஜாவில் நடைபெற்ற 3ஆவது லீக் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில், ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் இணைந்த செதிகுல்லா அடல் - இப்ராஹிம் ஜத்ரான் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவுசெய்ததுடன், 84 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.
பின் 54 ரன்களில் செதிகுல்லா அடலும், 63 ரன்களில் இப்ராஹிம் ஜத்ரானும் விக்கெட்டை இழக்க, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 188 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தது. யுஏஇ அணி தரப்பில் முகமது ரோஹித் கான், சாகிர் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய யுஏஇ அணியில் கேப்டன் முகமது வசீம் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தார். மேலும் இப்போட்டியில் அவர், 37 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ராகுல் சோப்ரா 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் யாரும் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறியதால், அந்த அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 158 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ஷராஃபுதின் அஷ்ரஃப், ரஷித் கான் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
ரஷித் கான் சாதனை
இந்த போட்டியில் ரஷித் கான் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய வீரர் எனும் சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக நியூசிலாந்தின் டிம் சௌதீ 164 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரஷித் கான் 165 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்காக 2015ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரஷித் கான் இதுவரை 98 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 165 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள்
- 165* விக்கெட்டுகள் - ரஷித் கான் (ஆஃப்கானிஸ்தான்)
- 164 விக்கெட்டுகள் - டிம் சௌதீ (நியூசிலாந்து)
- 150 விக்கெட்டுகள் - இஷ் சோதி (நியூசிலாந்து)
- 149 விக்கெட்டுகள் - ஷகிப் அல் ஹசன் (வங்கதேசம்)
- 142 விக்கெட்டுகள் - முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் (வங்கதேசம்)
ரோஹித் சர்மா சாதனை முறியடிப்பு
ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி கேப்டன் முகமது வசீம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், 37 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களைச் சேர்த்தார். இந்த போட்டியில் அவர் 6 சிக்ஸர்களை விளாசியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் கேப்டனாக அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் எனும் ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
இதற்கு முன், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா 62 போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்டு அதில் 105 சிக்ஸர்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் முகமது வசீம் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியின் கேப்டனாக 54 போட்டிகளில் செயல்பட்டு, அதில் 110 சிக்ஸர்களை விளாசி புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இவர்கள் இருவரைத் தவிர வேறு எந்த அணி கேப்டனும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 100 சிக்ஸர்களுக்கு மேல் அடித்தது கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச டி20-ல் கேப்டனாக அதிக சிக்ஸர்கள்
- 110 சிக்ஸர்கள் - முகமது வசீம் (யுஏஇ)
- 105 சிக்ஸர்கள் - ரோஹித் சர்மா (இந்தியா)
- 86 சிக்ஸர்கள் - இயான் மோர்கன் (இங்கிலாந்து)
- 82 சிக்ஸர்கள் - ஆரோன் ஃபிஞ்ச் (ஆஸ்திரேலியா)