சர்வதேச டெஸ்டில் தனித்துவ சாதனை நிகழ்த்திய கோலி, அஸ்வின், புஜாரா! - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

இந்திய அணியின் அனுபவ டெஸ்ட் வீரர்களில் ஒருவரான புஜாரா நேற்றைய தினம் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார்.

புஜாரா மற்றும் கோலி
புஜாரா மற்றும் கோலி (IANS)
ஹைதராபாத்: சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 100 போட்டிகளுக்கு மேல் விளையாடிய நிலையிலும், பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக மட்டும் விளையாடாத வீரர்கள் எனும் தனித்துவ சாதனையை விராட் கோலி, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மற்றும் சட்டேஷ்வர் புஜாரா ஆகியோர் படைத்துள்ளனர்.

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சட்டேஷ்வர் புஜாரா, நேற்றைய தினம் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தினார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது நிதானமான பேட்டிங் மூலம் இந்திய அணியை பல போட்டிகளில் வெற்றி பெற வைத்த அவர், இதுவரை 103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 19 சதங்கள், 35 அரைசதங்கள் என 7,195 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.

கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியில் விளையாடிய புஜாரா, அதன்பின் மோசமான பேட்டிங் ஃபார்ம் காரணமாக அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். பின்னர் உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்று மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்ப முயற்சித்தார். இருப்பினும் இளம் வீரர்களின் வருகை காரணமாக அவரால், டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்ப முடியவில்லை.

புஜாரா, அஷ்வின் மற்றும் உனத்கட்
புஜாரா, அஷ்வின் மற்றும் உனத்கட் (IANS)

இந்த சூழலில் தான் அவர் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக இன்று அறிவித்துள்ளார். புஜாராவுக்கு முன்பு, இந்தியாவின் இரண்டு நட்சத்திர வீரர்களான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தனர். இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த மூன்று வீரர்களும் 100க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடியுள்ளனர். இதில் விராட் கோலி 123 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் 106 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளனர்.

தனித்துவ சாதனை

புஜாரா மற்றும் கோலி
புஜாரா மற்றும் கோலி (IANS)

இந்த மூவரின் ஓய்வுடன், 100க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி ஓய்வு பெறும் இந்தியர்களின் பட்டியல் 13 ஆக உயர்ந்துள்ளது, அதே நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் பட்டியல் 83 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதேசமயம், சேதேஷ்வர் புஜாரா, ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் தங்கள் ஓய்வு அறிவிப்பின் மூலம் ஒரு தனித்துவமான சாதனையையும் படைத்துள்ளனர்.

இந்த மூன்று வீரர்களும் 100க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையிலும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் கூட பங்கேற்றதில்லை. இதன் மூலம் 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியும், ஐசிசி டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற ஒரு அணிக்கு எதிராக எந்தவொரு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காத வீரர்கள் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக இந்த பட்டியலில் விராட் கோலி 126 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி முதலிடத்தில் உள்ளார்.

பாகிஸ்தானுடன் விளையாடாதது ஏன்?

அரசியல் பதற்றம் காரணமாக கடந்த 2013 முதல் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இருதரப்பு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடுவதில்லை. இந்த இரு அணிகளும் கடைசியாக 2013 இல் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடின. அதன்பிறகு தற்போது வரையிலும் இரு அணிகளும் ஐசிசி மற்றும் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் நடத்தப்படும் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகின்றன. அதேசமயம் ஐசிசி நடத்தும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இதுவரை இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் நேரடியாக பங்கேற்றதில்லை. மேலும், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான கடைசி டெஸ்ட் போட்டி 2007ஆம் ஆண்டு நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

