சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து 2025: பார்சிலோனாவை வீழ்த்தி பி.எஸ்.ஜி. த்ரில் வெற்றி!
ஹைதராபாத்: பார்சிலோனா எஃப்.சி.க்கு எதிரான சாம்பியன்ஸ் லீக் ஆட்டத்தில் பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் எஃப்.சி. அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளனம் சார்பில் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் எஃப்.சி. பார்சிலோனா மற்றும் பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் எஃப்.சி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் கோலடிக்க முயற்சிகளை எடுக்க, ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது.
பி.எஸ்.ஜி த்ரில் வெற்றி
இதில் ஆட்டத்தின் 19ஆவது நிமிடத்தின் போது பார்சிலோனா அணியின் ஃபெரான் டோரஸ் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். இதையடுத்து பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய பி.எஸ்.ஜி அணிக்கு ஆட்டத்தின் 38ஆவது நிமிடத்தில் சென்னி மயுலுவின் மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணியும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து 1-1 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தை சமநிலையில் வைத்திருந்தனர்.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்த, ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்தது. அதிலும் குறிப்பாக, இரண்டாம் பாதியின் இறுதி நிமிடம் வரை ஒருவருக்கு ஒருவர் சரிசமமாக மோதியதால், இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டது. இறுதியில் ஆட்டத்தின் 90ஆவது நிமிடத்தில் பி.எஸ்.ஜி அணியின் கோன்சலோ ராமோஸ் கோலடித்து அசத்தினார்.
இதன் மூலம் பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் பாரிஸ் செயிண்ட்-ஜெர்மைன் எஃப்.சி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பார்சிலோனா எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பி.எஸ்.ஜி அணி நடப்பு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, புள்ளிப்பட்டியலில் 6 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அதேசமயம் பார்சிலோனா அணி இரண்டு போட்டிகளில் ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியைச் சந்தித்து 16ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
அர்செனல் அபாரம்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் அர்செனல் எஃப்.சி - ஒலிம்பியாகோஸ் எஃப்.சி. அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய அர்செனல் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 12ஆவது நிமிடத்தில், கேப்ரியல் மார்டினெல்லி மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. அதேசமயம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இறுதிவரை போராடிய ஒலிம்பியாகோஸ் அணியால் எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை.
இதன் மூலம் முதல் பாதி முடிவில் அர்செனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அர்செனல் அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை தக்கவைத்தது. இதன் காரணமாக ஒலிம்பியாகோஸ் அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் எதுவும் பலனளிக்கவில்லை. அதேசமயம் அர்செனல் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 90+2ஆவது நிமிடத்தில் புக்காயோ சகாவின் மூலம் இரண்டாவது கோல் கிடைத்தது.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் அர்செனல் எஃப்.சி அணி 2-0 என்ற கணக்கில் ஒலிம்பியாகோஸ் எஃப்.சி அணியை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் அர்செனல் அணியும் இந்த சீசனில் தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.