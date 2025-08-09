Essay Contest 2025

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடிய அண்ணன்-தங்கைகள்... ஓர் பார்வை! - RAKSHA BANDHAN SPECIAL

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தங்கள் நாட்டிற்காக விளையாடிய சகோதர, சகோதரிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

பீட்டர் மெக்லாஷன் - சாரா மெக்லாஷன்
பீட்டர் மெக்லாஷன் - சாரா மெக்லாஷன் (Getty Images)
Published : August 9, 2025 at 3:06 PM IST

Raksha Bandhan 2025 Special : இன்று, நாடு முழுவதும் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாளில், சகோதரிகள் தங்கள் சகோதரர்கள் கையில் ராக்கி கட்டி அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துகளை தெரிவிப்பார்கள். இது பண்டைய காலங்களிலிருந்து பாரம்பரியமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் என வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் இந்த கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்கள். கிரிக்கெட் வீரர்களும் இன்று ரக்ஷா பந்தனைக் கொண்டாடுகிறார்கள். எனவே, இந்த சிறப்பு நாளில் தங்கள் நாட்டிற்காக கிரிக்கெட் விளையாடிய சகோதர, சகோதரிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

பீட்டர் மெக்லாஷன் மற்றும் சாரா மெக்லாஷன் (நியூசிலாந்து)

பீட்டர் மெக்லாஷன் - சாரா மெக்லாஷன்
பீட்டர் மெக்லாஷன் - சாரா மெக்லாஷன் (Getty Images)

பீட்டர் மெக்லாஷன் மற்றும் சாரா மெக்லாஷன் ஆகிய இருவரும் உடன்பிறந்த சகோதர- சகோதரி ஆவர். இவர்கள் இருவரும் நியூசிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடிவுள்ளனர்.

இதில் சாரா கடந்த 2002 முதல் 2016ஆம் ஆண்டு வரை நியூசிலாந்து மகளிர் அணிக்காக 2 டெஸ்ட், 134 ஒருநாள் மற்றும் 76 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 3,662 ரன்களை எடுத்துள்ளார். அவரது சகோதரர் பீட்டர் மெக்லாஷன் நான்கு ஒருநாள் மற்றும் 11 டி20 போட்டிகளில் நியூசிலாந்தை ஆடவர் அணிக்காக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

வில் சதர்லேண்ட் மற்றும் அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் (ஆஸ்திரேலியா)

வில் சதர்லேண்ட் - அன்னாபெல் சதர்லேண்ட்
வில் சதர்லேண்ட் - அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் (Getty Images)

அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியின் முன்னணி ஆல்-ரவுண்டராக உள்ளார். அவர் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்காக 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 6 டெஸ்ட், 40 ஒருநாள் மற்றும் 45 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 1,500க்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும், 94 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.

மேலும் இந்தியாவில் நடைபெறும் மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகாகவும் விளையாடி வருகிறார். அன்னாபெல்லின் சகோதரர் வில் சதர்லேண்ட் கடந்த ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்காக இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடிய நிலையில், அதில் பெரிதளவில் கவனத்தை ஈர்க்க தவறியதால் தற்போது அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளார்.

நாதன் ஆஸ்டில் மற்றும் லிசா ஆஸ்டில் (நியூசிலாந்து)

நாதன் ஆஸ்டில் மற்றும் லிசா ஆஸ்டில் ஆகியோர் நியூசிலாந்திற்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடியுள்ளனர். இதில் நாதன் ஆஸ்டில் நியூசிலாந்தின் சிறந்த பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவராகவும் இருந்தார். அவர் 81 டெஸ்ட், 223 ஒருநாள் மற்றும் 4 டி20 போட்டிகளில் நியூசிலாந்திற்காக விளையாடி 11 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களையும், 154 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். அதேசமயம், அவரது சகோதரி லிசா ஆஸ்டில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணிக்காக ஒரே ஒரு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார்.

ஹாரி டெக்டர் மற்றும் ஆலிஸ் டெக்டர் (அயர்லாந்து)

ஹாரி டெக்டர் - ஆலிஸ் டெக்டர்
ஹாரி டெக்டர் - ஆலிஸ் டெக்டர் (Getty Images)

ஹாரி டெக்டர் அயர்லாந்தின் நட்சத்திர வீரர்களில் ஒருவராக உருவாகியுள்ளார். அவர் அயர்லாந்துக்காக 7 டெஸ்ட், 54 ஒருநாள் மற்றும் 85 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 3,826 ரன்களை எடுத்துள்ளார். அதேசமயம், அவரது சகோதரி ஆலிஸ் டெக்டர் அயர்லாந்துக்காக 5 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

எட் ஜாய்ஸ், டோம் ஜாய்ஸ் மற்றும் இசபெல் ஜாய்ஸ், சிசிலியா ஜாய்ஸ் (அயர்லாந்து):

அயர்லாந்தின் ஜாய்ஸ் குடும்பத்தில் நான்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர்கள் உள்ளனர். இதில் எட் ஜாய்ஸ் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்காக ஒரு டெஸ்ட், 78 ஒருநாள், 18 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அவரது சகோதரர் டோம் ஜாய்ஸ் அயர்லாந்து அணிக்காக மூன்று ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடியுள்ளார்.

அவரது சகோதரிகள் இசபெல் ஜாய்ஸ் அயர்லாந்து அணிக்காக 79 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 55 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள நிலையில், மற்றொரு சகோதரி சிசிலியா ஜாய்ஸ் அயர்லாந்து அணிக்காக 100 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

