இரானி கோப்பை போட்டிக்கான ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்திய அணி அறிவிப்பு; கேப்டனாக படிதார் நியமனம்!
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்திய ஏ அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் செயல்படுவார் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
Published : September 25, 2025 at 2:34 PM IST
ஹைதராபாத்: இரானி கோப்பை போட்டிக்கான ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணியின் கேப்டனாக ரஜத் படிதாரும், துணைக் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஒவ்வோரு ஆண்டும் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிக்கும், ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணிக்கும் இடையே இரானி கோப்பை போட்டி நடைபெறும். மொத்தம் ஐந்து நாள்களை உள்ளட்டக்கிய இந்த போட்டியானது, டெஸ்ட் வடிவத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நடப்பு ஆண்டிற்கான இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் நாக்பூரில் உள்ள விதர்பா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடபெறவுள்ளது.
இதில் கடந்த 2024-25 ஆம் ஆண்டு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற விதர்பா அணியை எதிர்த்து ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்த நிலையில் இப்போட்டிக்கான ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அணியின் கேப்டனாக ரஜத் படிதார் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அணியின் துணைக் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Shreyas Iyer has decided to take a 6 month break from Red Ball cricket. pic.twitter.com/kmbWqbQ1mt— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 25, 2025
முன்னதாக கடந்த சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேற்கொண்ட இந்த அணியில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் இஷான் கிஷன், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன், கலீல் அஹ்மத், ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ், யாஷ் துல் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன் குர்னூர் பிரார், மனவ் சுதர், ஷேக் ரஷீத், சரண்ஷ் ஜெயின் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இரானி கோப்பைக்கான ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்திய அணி: ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), அபிமன்யு ஈஸ்வரன், ஆர்யன் ஜூயல், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (துணைக் கேப்டன்), யாஷ் துல், ஷேக் ரஷீத், இஷான் கிஷன், தனுஷ் கோட்டியன், மானவ் சுதர், குர்னூர் ப்ரார், கலீல் அகமது, ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ், சரண்ஷ் ஜெயின்
இந்திய ஏ அணி அறிவிப்பு
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடும் இந்தியா ஏ அணியிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்னதாக இந்திய ஏ ஒருநாள் அணியின் கேப்டன்களாக ரஜத் படிதர் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இதில் முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான கேப்டனாக ரஜத் படிதாரும், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக திலக் வர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால் தற்சமயம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், டெஸ்ட் வடிவிலிருந்து சில மாதங்கள் ஓய்வெடுக்க உள்ள காரணத்தால், ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்திய அணியின் கேப்டனாக ரஜத் படிதார் நியமிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் இந்திய ஏ ஒருநாள் அணியில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளார்.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
India A and Rest of India squads announced.
Details 🔽https://t.co/dxKoR98VzX
இதனையடுத்து இந்திய ஏ ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், அணியின் துணைக்கேப்டனாக திலக் வர்மா செயல்படுவார் என்றும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. மேலும் அர்ஷ்தீப் சிங், அபிஷேக் சர்மா, ஹர்ஷித் ரானா உள்ளிட்டோரும் கடைசி இரண்டு போட்டிகளுக்கான அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் ஐபில் தொடரில் கலக்கிய பிரப்ஷிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், ஆயூஷ் பதோனி, பிரியான்ஷ் ஆர்யா, விப்ராஜ் நிகம், அபிஷேக் போரால் உள்ளிட்டோருக்கும் இந்த அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க:
முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), பிரப்சிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், ஆயுஷ் படோனி, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், விப்ராஜ் நிகம், நிஷாந்த் சிந்து, குர்ஜப்னீத் சிங், யுத்வீர் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அபிஷேக் போரல், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, சிமர்ஜீத் சிங்.
கடைசி இரு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய ஏ அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணைக் கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ரியான் பராக், ஆயுஷ் படோனி, சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், விப்ராஜ் நிகம், நிஷாந்த் சிந்து, குர்ஜப்னீத் சிங், யுத்வீர் சிங், ரவி பிஷ்னோய், அபிஷேக் போரல், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங்