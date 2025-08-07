ராஜஸ்தான்: இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் சிக்கியுள்ள ஆர்சிபி வீரர் யாஷ் தயாளின் கைதுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்ததுடன், இந்த வழக்கில் காவல் துறையின் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தவும் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது
உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த 18-வது சீசன் ஐபிஎல் தொடரிலும் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அவர் 15 போட்டிகளில் 13 விக்கெட்டிகளை கைப்பற்றினார். அதிலும் குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனியின் விக்கெட்டை வீழ்த்தியது ரசிகர்கள் மத்தியில் யாஷ் தயாள் பெயரை நினைவில் வைக்க உதவியது.
இதனால் கூடிய விரைவில் இந்திய அணியிலும் இடம் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படும் வேளையில், தற்சமயம் போக்சோ வழக்கில் யாஷ் தயாள் சிக்கியுள்ளார். இளம் பெண் அளித்துள்ள புகாரின் படி, 17 வயதில், ஜெய்ப்பூரில் நடந்த ஐபிஎல் போட்டியின் போது யாஷ் தயாளைச் சந்தித்ததாகவும், தொழில் ஆலோசனை வழங்குவதாகக் கூறி, சீதாபுராவில் உள்ள விடுதிக்கு , தன்னை அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாகவும், தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகள் அவர் இதனை செய்ததாகவும் அந்தப் பெண் தெரிவித்துள்ளார்.
முதல் சம்பவம் நடந்த போது சிறுமிக்கு 17 வயது என்பதால், தயாள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் வழக்கு விசாரணை ராஜஸ்தான் உயர்நீதி மன்றத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது யாஷ் தயாளுக்காக ஆஜரான வழக்கறிஞர் குணால் ஜெய்மான், ‘இந்த வழக்கு கிரிக்கெட் வீரரை அவதூறு செய்யும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும் என்றும், காசியாபாத்தில் இதே போன்ற புகார் பதிவு செய்யப்பட்டு, பின்னர் அது அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது’ என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ‘ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு, ஜெய்ப்பூரில் யாஷ் தயாள் மீது மற்றொரு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதுபோன்ற வழக்குகளைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் ஒரு குழு மிரட்டலில் ஈடுபடுவதாகத் தெரிகிறது’ என்று அவர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
ஆனாலும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவரின் வயதை காரணம் காட்டி, இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்க முடியாது என்ற நீதிபதி, வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
இதற்கு முன் கடந்த மாதம், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் யாஷ் தயாள் மீது திருமண மோசடிப் புகாரைத் தெரிவித்திருந்தார். இதுகுறித்தும், யாஷ் தயாள் மீது காசியாபாத் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக யாஷ் தயாள் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இம்மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், யாஷ் தயாள் கைதுக்கு இடைக்கால தடை விதித்திருந்திருந்தது.
|இதையும் படிங்க: ஏழை மாணவிக்கு நிதியுதவி வழங்கிய ரிஷப் பந்த்: குவியும் பாராட்டுகள்! - RISHABH PANT HELPS POOR STUDENT
ஆனால், யாஷ் தயாள் இதுபோன்ற சர்ச்சைகளில் சிக்குவது இது முதல் முறையல்ல. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்ஸ்டாகிராமில் இனவெறி கருத்து தெரிவித்தாக அவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.