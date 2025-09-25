ETV Bharat / sports

இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்? பாகிஸ்தான் vs வங்கதேசம் இன்று மோதல்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி 20 முறையும், வங்கதேச அணி 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

பாகிஸ்தான் vs வங்கதேசம்
பாகிஸ்தான் vs வங்கதேசம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 6:31 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டத்தில் சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்த்து, லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதில் இன்று நடைபெறும் ஐந்தாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்த்து, லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி சூப்பர் 4 சுற்றிக்கு முன்னேறும் என்பதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியாவுடன் தோல்வியைத் தழுவியதை தவிர்த்து மற்ற போட்டிகளில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த அணியில் ஃபகர் ஜமான், சல்மான் ஆகா, முகமது ஹாரிஸ் உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன், சாஹிப்சாதா ஃபர்கான், சைம் அயுப் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் பேட்டிங்கில் வலு சேர்த்து வருகின்றனர்.

பவுலிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹசன் அலி ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத் அகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழ்நிலையில் பாகிஸ்தான் அணி உள்ளது. இதனால் அந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

வங்கதேச அணி

லிட்டன் தாஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அணியும் லீக் சுற்றில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், சூப்பர் 4 சுற்றில் இலங்கையை வீழ்த்தியும் அசத்தியுள்ளது. தற்சமயம் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் களமிறங்கும் அந்த அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற கடுமையாக முயற்சிக்கும் என்று நம்பலாம். அணியின் பேட்டிங்கில் லிட்டன் தாஸ், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமான், ஜாக்கர் அலி, தோவ்ஹித் ஹிரிடோய், மெஹிதி ஹசன் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

பவுலிங்கில் நட்சத்திர வீரர்கள் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மன், தஸ்கின் அஹ்மத் ஆகியோர் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு சவாலாக இருக்கும் நிலையில், தன்ஸிம் ஹசன் சாகிப், ஷொரிஃபுல் இஸ்லாம் உள்ளிட்டோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அதிர்ச்சி கொடுப்பதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கான வாய்ப்பை வங்கதேச அணி பெறுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி 20 முறையும், வங்கதேச அணி 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியின் ஆதிக்கம் தொடருமா? அல்லது வங்கதேச அணி வரலாறு படைக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 118 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 53 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 63 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

பாகிஸ்தான் - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச பிளேயிங் லெவன்

பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.

வங்கதேசம் அணி: பர்வேஸ் ஹொசைன் எமன், தன்சித் ஹசன் தமீம், லிட்டன் தாஸ் (கேப்டன் ), சைஃப் ஹசன்/நூருல் ஹசன், ஜாகர் அலி, ஷமிம் ஹொசைன், மஹேதி ஹசன், நாசும் அகமது, தன்சிம் ஹசன் சாகிப், தஸ்கின் அகமது, முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான்.

PAKISTAN V BANGLADESH MATCH PREVIEWPAKISTAN VS BANGLADESH SUPER 4PAK VS BAN HEAD TO HEADபாகிஸ்தான் VS வங்கதேசம்ASIA CUP SUPER 4

