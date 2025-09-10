ETV Bharat / sports

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025 - பி.வி.சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி!

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் லக்சயா சென், கிரண் ஜார்ஜ் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

பி.வி.சிந்து
பி.வி.சிந்து (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து 21-16, 21-16, 19-21 என்ற செட் கணக்கில் டென்மார்க்கின் லைன் கிறிஸ்டோபர்சனிடம் தோல்வியடைந்தார்.

ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் கவுலூன் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, டென்மார்க்கின் லைன் கிறிஸ்டோபர்சனை எதிர் கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பி.வி.சிந்து அதிர்ச்சி தோல்வி

பி.வி.சிந்து
பி.வி.சிந்து (AP)

அதன் பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த கிறிஸ்டோபர்சன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், இரண்டாவது செட்டை 21-16 என்ற கணக்கில் வென்று சிந்துவுக்கு அதிர்ச்சியளித்தார். இதனால் போட்டியின் முடிவானது மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. இருவரும் சரிக்கு சமமாக போட்டியிட்டதன் காரணமாக, இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன.

பரபரப்பாக நடைபெற்ற மூன்றாவது செட்டில் இறுதி வரை போராடிய பி.வி.சிந்து 19-21 என்ற கணக்கில் தோல்வி அடைந்தார். இதன் மூலம் டென்மார்க்கின் லைன் கிறிஸ்டோபர்சன் 16-21, 21-16, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் பி.வி.சிந்துவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இந்த போட்டியில் தோல்வியை தழுவிய பி.வி.சிந்து நடப்பு ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் முதல் சுற்றோடு வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.

கிரண் ஜார்ஜ், ஆயுஷ் ஷெட்டி அசத்தல் வெற்றி

கிரண் ஜார்ஜ்
கிரண் ஜார்ஜ் (IANS)

இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் கிரண் ஜார்ஜ், சிங்கப்பூரின் ஜேசன் தேஹை எதிர் கொண்டார். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய கிரண் ஜார்ஜ் முதல் செட்டை 21- 16 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 21-11 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், அடுத்த சுற்றுக்கும் முன்னேறியுள்ளார்.

மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, தைவானின் சு லி யங்கை (Su Li-yang) எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் முதல் செட்டை லி யங் 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஆயுஷ் ஷெட்டிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதன் பின் கம்பேக் கொடுத்த ஆயுஷ் ஷெட்டி இரண்டாவது செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது. இறுதில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி மூன்றாவது செட்டை 21-13 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆயுஷ் ஷெட்டி 15-21, 21-19, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் சு லி யங்கை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

லக்சயா சென் அபாரம்

லக்சயா சென்
லக்சயா சென் (IANS)

மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், தைவானின் வாங் வெய்-யை எதிர் கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் இருந்தே இருவரும் அபாரமாக விளையாடி புள்ளிகளைச் சேர்த்தனர். இறுதியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட லக்சயா சென் முதல் செட்டை 22-20 என்ற கணக்கில் போராடி கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த வாங் வெய் 21-16 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி லக்சயா செனிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். பின்னர் சுதாரித்து விளையாடிய லக்சயா சென் மூன்றாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் லக்சயா சென் 22-20, 16-21, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வாங் வெய்-யை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

