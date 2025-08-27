ETV Bharat / sports

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2025: முதல் சுற்றில் சிந்து, பிரனாய் வெற்றி! - WORLD CHAMPIONSHIPS

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் லக்சயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவினார்.

இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பிவி சிந்து
இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பிவி சிந்து (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் பி.வி.சிந்து மற்றும் பிரனாய் இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை பிவி சிந்து, பல்கேரிய வீராங்கனை கலோயானா நல்பந்டோவாவை (Kaloyana Nalbantova) எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டியில் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட பி.வி சிந்து அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்தார். அதேசமயம் கலோயானாவும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, முதல் செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சிந்து முதல் செட்டை 23-21 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதனைத்தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டிலும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய சிந்து 21-6 என்ற கணக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இதன்மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பி.வி சிந்து 23-21, 21-26 என்ற செட் கணக்கில் கலோயானா நல்பந்டோவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் மலேசியாவின் லெட்ஷனா கருபத்தேவனை (Letshanaa Karupathevan) எதிர்த்து அவர் விளையாடவுள்ளார்.

நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றைய பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் பிரனாய், ஃபின்லாந்தின் ஜோகிம் ஓல்டோர்ஃபை(Joakim Oldorff) எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் பிரனாய் அபாரமாக செயல்பட்டு முதல் செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய பிரனாய் 21-15 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டை கைப்பற்றி இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இதனைத்தொடர்ந்து இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சனை(Anders Antonsen) எதிர்த்து பிரனாய் விளையாடவுள்ளார். அதேசமயம், இந்த தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்றிருந்த இந்திய அணியின் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான லக்சயா சென் முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியதுடன் தொடரில் இருந்தும் வெளியாறியுள்ளார். முதல் சுற்றில் அவர் ஷி யு குய் (Shi Yuqi) எதிர்கொண்டார்.

இதையும் படிங்க:

  1. எல்லா நல்ல விஷயங்களும் ஒருநாள் முடிவுக்கு வரும் - கிரிக்கெட் ஓய்வு குறித்து புஜாரா உருக்கம்!
  2. தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: பதக்க பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடம்!

இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டில் ஷி யு குய் சிறப்பாக செயல்பட்டு 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்தில் லக்சயா சென் கடுமையாக போராடிய நிலையிலும், அவரால் புள்ளிகளை பெற முடியாமல் தோல்வியடைந்தார். இறுதியில் ஷி யு குய் 21-17, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் லக்சயா சென்-ஐ வீழ்த்தியதுடன் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதில் தோல்வியடைந்த லக்சயா சென் முதல் சற்றோடு இந்த தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹைதராபாத்: பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் பி.வி.சிந்து மற்றும் பிரனாய் இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை பிவி சிந்து, பல்கேரிய வீராங்கனை கலோயானா நல்பந்டோவாவை (Kaloyana Nalbantova) எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டியில் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட பி.வி சிந்து அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்தார். அதேசமயம் கலோயானாவும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, முதல் செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது.

இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சிந்து முதல் செட்டை 23-21 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதனைத்தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டிலும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்திய சிந்து 21-6 என்ற கணக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இதன்மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பி.வி சிந்து 23-21, 21-26 என்ற செட் கணக்கில் கலோயானா நல்பந்டோவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் மலேசியாவின் லெட்ஷனா கருபத்தேவனை (Letshanaa Karupathevan) எதிர்த்து அவர் விளையாடவுள்ளார்.

நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றைய பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் பிரனாய், ஃபின்லாந்தின் ஜோகிம் ஓல்டோர்ஃபை(Joakim Oldorff) எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் பிரனாய் அபாரமாக செயல்பட்டு முதல் செட்டை 21-18 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய பிரனாய் 21-15 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டை கைப்பற்றி இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இதனைத்தொடர்ந்து இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஆண்டர்ஸ் அன்டன்சனை(Anders Antonsen) எதிர்த்து பிரனாய் விளையாடவுள்ளார். அதேசமயம், இந்த தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்றிருந்த இந்திய அணியின் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான லக்சயா சென் முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியதுடன் தொடரில் இருந்தும் வெளியாறியுள்ளார். முதல் சுற்றில் அவர் ஷி யு குய் (Shi Yuqi) எதிர்கொண்டார்.

இதையும் படிங்க:

  1. எல்லா நல்ல விஷயங்களும் ஒருநாள் முடிவுக்கு வரும் - கிரிக்கெட் ஓய்வு குறித்து புஜாரா உருக்கம்!
  2. தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: பதக்க பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடம்!

இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டில் ஷி யு குய் சிறப்பாக செயல்பட்டு 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் செட் ஆட்டத்தில் லக்சயா சென் கடுமையாக போராடிய நிலையிலும், அவரால் புள்ளிகளை பெற முடியாமல் தோல்வியடைந்தார். இறுதியில் ஷி யு குய் 21-17, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் லக்சயா சென்-ஐ வீழ்த்தியதுடன் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதில் தோல்வியடைந்த லக்சயா சென் முதல் சற்றோடு இந்த தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

PV SINDHU AND HS PRANNOYஉலக பேட்மிண்டர் சாம்பியன்ஷிப் 2025PV SINDHUWORLD CHAMPIONSHIPS 2025WORLD CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.