சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய பி.வி சிந்து; ஆடவர் பிரிவில் ஏமாற்றம்!
சீனா மாஸ்டர் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் பிரிவில் இந்திய வீரர்கள் லக்சயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் தோல்வியைத் தழுவி, தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.
Published : September 18, 2025 at 3:02 PM IST
ஹைதராபாத்: சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து 21-15, 21-15 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தாய்லாந்தின் போர்ன்பாவீ சோச்சுவாங்கை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்ட்ஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன், ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, உலகின் 6ஆம் நிலையில் வீராங்கனையான தாய்லாந்தின் போர்ன்பாவீ சோச்சுவாங்கை எதிர்கொண்டார்.
காலிறுதியில் சிந்து
இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பி.வி.சிந்து, முதல் செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து, 21-15 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றி சோச்சுவாங்கிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பி.வி.சிந்து 21-15, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் போர்ன்பாவீ சோச்சுவாங்கை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதி போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். நாளை நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான தென் கொரியாவின் அன் சே-யங்கை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.
Round of 16 clash sees Pusarla V. Sindhu 🇮🇳 contest Pornpawee Chochuwong 🇹🇭. #BWFWorldTour #ChinaMasters2025 pic.twitter.com/yOV7bbXNYz— BWF (@bwfmedia) September 18, 2025
ஆடவர் பிரிவு ஏமாற்றம்
சீனா மாஸ்டர் பேட்மிண்டன் தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், பிரான்சின் டோமா ஜூனியர் போபோவ்-வை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட போபோவ் முதல் செட்டை 21-11 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 21-10 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி லக்சயா சென்னிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
அதேபோல், நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் ஆயுஷ் ஷெட்டி, உலகின் 6ஆம் நிலை வீரரான தைவானின் சௌ தியென்-சென்-யை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை சௌ தியென் 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, இரண்டாவது செட்டில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி தனது பதிலடியைக் கொடுத்தார்.
Magnificent backhands at #HongKongOpen2025! 👌#BWFWorldTour pic.twitter.com/n8chTDj7OZ— BWF (@bwfmedia) September 16, 2025
இதையும் படிங்க:
இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இறுதியில், சௌ தியென் மூன்றாவது செட்டை 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் சௌ தியென் 21-19, 12-12, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இத்தொடரில் பதக்கம் வெல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட லக்சயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி இருவரும் முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறியது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.