பிரப்சிம்ரன் வெறித்தனம்... லக்னோவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி! - PBKS VS LSG

ரிஷப் பண்ட், பிரப்சிம்ரன் சிங் ( IANS )

Published : May 4, 2025 at 9:41 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 11:25 PM IST

தர்மசாலா: ஐபிஎல் தொடர் 2025 இன் 54 ஆவது போட்டியில் இன்று பாயின்ஸ் டேபிளில் 4 ஆவது இடத்தில் உள்ள பஞ்சாப் அணியும், 7 ஆவது இடத்தில் இருக்கும் லக்னோ அணியும் தர்மசாலாவில் மோதுகின்றன. பிளே ஆப் செல்ல இரண்டு அணிகளுக்குமே இந்த போட்டி முக்கியம் வாய்ந்தது. இந்த நிலையில், டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது. பஞ்சாப் பேட்டிங் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங் ஓப்பனிங் ஆடினர். முதல் ஓவரிலேயே பிரியான்ஷ் ஆர்யா ஆகாஷ் சிங் பந்தில் கேட்ச் ஆகி 1 ரன்னில் வெளியேறினார். பிரப்சிம்ரன் சிங் அதிரடியாக நின்று ஆடி வந்த நிலையில் அவருடன் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் இணைந்தார். 4 ஓவரில் 44 ரன்களை பஞ்சாப் சேர்த்தது. ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 14 பந்துகளுக்கு 4 சிக்ஸர்கள், ஒரு பவுண்டரி என 30 ரன்களில் ஆட்டமிழந் தார். கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், பிரப்சிம்ரன் சிங் கூட்டணி அபாரமாக ஆடியது. பிரப்சிம்ரன் அபாரம் 11 ஓவருக்கு 109 ரன்களை பஞ்சாப் அணி எட்ட, பிரப்சிம்ரன் சிங் 30 பந்துகளில் அரை சதத்தை பதிவு செய்தார். அடுத்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆடின 25 பந்துகளில் 45 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். நேஹல் வதேராவும் 16 ரன்களில் வெளியேற, ஷஷாங்க் சிங் 15 பந்துகளில் 33 ரன்கள் விளாசினார். தொடக்கத்தில் இருந்து நின்று அபாரமாக ஆடி வந்த பிரப்சிம்ரன் சிங் 48 பந்துகளில் 91 ரன்களை எடுத்து சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை இழந்து கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இவர் 7 சிக்ஸர்கள், 6 பவுண்டரிகளை எடுத்திருந்தார். 20 ஓவர் முடிவில் பஞ்சாப் அணி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 236 ரன்களை குவித்து 237 என்ற இமாலய இலக்கை லக்னோவுக்கு வைத்தது. லக்னோவின் ஆகாஷ் மகராஜ் சிங், திக்வேஷ் ரதி தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை எடுத்தனர்.

லக்னோ பேட்டிங் 237 ரன்கள் என்ற கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய லக்னோவின் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ் இருவருமே மோசமாக விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஐடன் மார்க்ரம் 10 பந்துகளில் ஒரு சிக்ஸர், ஒரு பவுண்டரி என 13 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். மிட்செல் மார்ஷ் பூஜ்யம் ரன்னில் பெவிலியன் திரும்பினார். அடுத்து வந்த நிக்கோலஸ் பூரன் நிலைக்காமல் 6 ரன்களுக்கு வெளியேறினார். அடுத்து கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் 17 பந்துகளுக்கு 18 ரன்களில் வெளியேறினார். டேவிட் மில்லரும் 11 ரன்களுக்கு மேல் நிலைக்கவில்லை. அப்துல் சமத், ஆயுஷ் படோனி நிதானத்துடன் நின்று ரன்களை மெதுவாக உயர்த்தி வந்தனர். பவுலிங்கில் மிரட்டிய அர்ஷ்தீப் சிங் 15 ஓவருக்கு லக்னோ அணி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 143 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. மீதமுள்ள 30 பந்துகளுக்கு 94 ரன்கள் தேவை. 17 ஆவது ஓவரில் அப்துல் சமத் 24 பந்துகளுக்கு 45 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். சிறப்பாக ஆடி வந்த ஆயுஷ் படோனி 32 பந்துகளில் அரை சதத்தை எட்டினார். கடைசி ஓவரில் ஆயுஷ் படோனி கேட்ச் கொடுத்து 40 பந்துகளில் 74 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இவர் 5 சிக்ஸர், 5 பவுண்டரிகளை விளாசி இருந்தார். 20 ஓவர் முடிவில் லக்னோ அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 199 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து இலக்கை எட்ட முடியாமல் தோல்வியை தழுவியது. பஞ்சாப் அணி 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. சிறப்பாக பந்து வீசிய பஞ்சாப்பின் அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். ஈடிவி பாரத் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

