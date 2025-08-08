Essay Contest 2025

தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி 2025: ஜார்க்கண்டை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது பஞ்சாப்! - SUB JUNIOR CHAMPIONSHIP 2025 FINAL

இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து 29 ஹாக்கி அணிகள் கலந்துகொண்ட ஆடவர் தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி தொடரில், பஞ்சாப் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி 2025
தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 5:37 PM IST

சென்னை: தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பஞ்சாப் அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் ஜார்க்கண்ட் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

இந்திய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு ஹாக்கி கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்திய ஆடவருக்கான 15ஆவது தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டிகள் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதி துவங்கியது. இந்த தேசிய சப் - ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் 29 மாநில அணிகள் பங்கேற்ற நிலையில், ஏ, பி, சி, என மூன்று பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.

இதில் ஏ டிவிசனில் 12 அணிகளும், பி டிவிசனில் 10 அணிகளும், சி டிவிசனில் 7 அணிகளுமாக பங்கேற்றன. இத்தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு பஞ்சாப், உத்தரப் பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச அணிகள் முன்னேறின.

இதில் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் ஹாக்கி பஞ்சாப் அணி உத்தரப் பிரதேச அணியை 4-3 என்ற கணக்கிலும், மற்றொரு அரையிறுதிப் போட்டியில் ஜார்க்கண்ட் ஹாக்கி அணி 3-1 என்ற கணக்கில் மத்தியப் பிரதேச ஹாக்கி அணியையும் வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறின.

இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் பஞ்சாப் அணி ஜார்க்கண்டை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் கோல்களையும் பதிவுசெய்து ஸ்கோரை சமன் செய்து வந்தனர்.

இறுதியில் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய பஞ்சாப் ஹாக்கி அணி 4-3 என்ற கோல்கணக்கில் ஜார்க்கண்ட் ஹாக்கி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் ஹாக்கி அணி முதலிடத்தையும், தோல்வியடைந்த ஜார்க்கண்ட் ஹாக்கி அணி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.

அதேசமயம், இன்று காலை நடைபெற்ற மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டியில், அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்த உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முடிவில் உத்தரப் பிரதேச அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் மத்தியப் பிரதேசத்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம், உத்தரப் பிரதேச ஹாக்கி அணி மூன்றாம் இடத்தையும், மத்தியப் பிரதேச ஹாக்கி அணி 4ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

