புரோ கபடி லீக் 2025: தெலுகு டைட்டன்ஸ், புனேரி பால்டன் அணிகள் வெற்றி!

யுபி யோதாஸுக்கு எதிரான பிகேஎல் லீக் போட்டியில் புனேரி பால்டன் அணி 43-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (ETV Bharat)
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 25-வது லீக் ஆட்டத்தில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 45-37 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 25-வது லீக் ஆட்டத்தில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தின் முடிவில் வலிமையான முன்னிலையைப் பெற்றது.

முதல் பாதி முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 15 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட், 5 கூடுதல் புள்ளி என 27 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம், யு மும்பா அணி 09 ரைட் புள்ளிகள், 2 டெக்கிள் புள்ளிகள் மட்டுமே எடுத்து மொத்தமாக 11 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது. இதன் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 16 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்தது.

தொடர் வெற்றியில் தெலுகு டைட்டன்ஸ்

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை வென்று முன்னிலையைத் தக்கவைத்தது. மறுபக்கம், இரண்டாம் பாதியில் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்த யு மும்பா அணியும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இறுதியில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 9 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை வென்றது.

யு மும்பா அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள்,2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 26 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 45-37 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்து, 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

முதலிடம் பிடித்த பால்டன்

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் யுபி யோதாஸ் மற்றும் புனேரி பால்டன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் அணி தங்களின் ரைடர்கள் மூலம் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்று முன்னிலை பெற்றது. மறுபக்கம் யுபி யோதாஸ் அணியும் சிறப்பாக செயல்பட, போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.

இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம், யுபி யோதாஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள், 3 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் மொத்தமாக 16 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம், புனேரி பால்டன் அணி 21-16 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய புனேரி பால்டன் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 22 புள்ளிகளை வென்றது. யுபி யோதாஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 16 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது. இதன் மூலம் புனேரி பால்டன் அணி 43-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யுபி யோதாஸை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புனேரி பால்டன் அணி 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

