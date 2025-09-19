ETV Bharat / sports

வாரியர்ஸை வீழ்த்தி பிங்க் பாந்தர்ஸ் த்ரில் வெற்றி; முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய புனேரி பால்டன்!

புரோ கபடி லீக் தொடரின் நடப்பு சீசனில் புனேரி பால்டன் அணி 6 ஆவது வெற்றியை பெற்றதுடன், புள்ளிப்படியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

புரோ கபடி லீக்
புரோ கபடி லீக் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 12:04 PM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 39-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 45-41 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பென்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 39-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் மற்றும் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் சரிக்கு சமமாக மோதியதால், ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்தது.

பிங்க் பாந்தர்ஸ் த்ரில் வெற்றி

முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 15 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 24 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 6 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி டிஃபென்ஸை வலிமை படுத்தியதுடன், ரைடிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. மறுபக்கம் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலையைத் தக்கவைக்க, இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.

இரண்டாம் பாதி முடிவில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் அபாரமாக விளையாடிய பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 16 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 23 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 45-41 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

புனேரி பால்டன் ஆதிக்கம்

நேற்று நடைபெற்ற 40 ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே புனேரி பால்டன் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு முன்னிலைப் பெற்றது. முதல் பாதியின் முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 15 புள்ளிகளையும் (5 ரைட், 8 டேக்கிள், 2 கூடுதல்), யு மும்பா அணி 10 புள்ளிகளையும் (4 ரைட், 3 டேக்கிள், 3 கூடுதல்) கைப்பற்றின.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட புனேரி பால்டன் அணி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலையை தக்கவைத்தது. மறுபக்கம் யு மும்பா அணி இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதுடன், புள்ளிகளை கைப்பற்றவும் தவறியது. இதனால் இரண்டாம் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 09 ரைட் புள்ளிகள், 12 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 25 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.

மறுபக்கம் யு மும்பா அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கில் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 12 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 40-22 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை விழ்த்தி அபார வெற்றியை பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புனேரி பால்டன் அணி நடப்பு சீசனில் 6ஆவது வெற்றியை பெற்றதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

