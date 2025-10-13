ETV Bharat / sports

தபாங் டெல்லியை டை பிரேக்கரில் வீழ்த்தி புனேரி பால்டன் த்ரில் வெற்றி!

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (IANS)
டெல்லி: தபாங் டெல்லிக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் அணி டை பிரேக்கர் சுற்றில் 6-5 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நேற்று டெல்லியில் உள்ள தியாகராஜ் உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற 79ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் மற்றும் தபாங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்த இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட, போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.

பால்டன் த்ரில் வெற்றி

இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளி என 29 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் தபாங் டெல்லி அணியும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன் 13 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி ஒரு புள்ளி வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட, எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது. இதில் தபாங் டெல்லி அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 17 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் புனேரி பால்டன் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை வென்றது.

இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 38-38 என்ற புள்ளிகளை எடுத்திருந்ததால், இப்போட்டியின் முடிவு டை பிரேக்கர் சுற்றுக்கு சென்றது. டை பிரேக்கரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட புனேரி பால்டன் அணி 6-5 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புனேரி பால்டன் அணி 24 புள்ளிகளுடன், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளது.

பெங்களூரு புல்ஸ் அபாரம்

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியஸ் மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இருந்தே அபாரமாக செயல்பட்ட பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளியுடன் 22 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 15 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்தது.

இதன் மூலம் 7 புள்ளிகள் முன்னிலையுடன் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தை தொடங்கிய பெங்களூரு அணி, அதிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை வென்றது. இதில் பெங்களூரு அணி 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றிய நிலையில், இறுதி வரை போராடிய பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியால் 17 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 43-32 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

