ETV Bharat / sports

குஜராத் அணி ஆறுதல் வெற்றி; ஆனாலும் புள்ளிகள் பட்டியலில் தொடர்ந்து டாப்பில் இருக்கும் தபாங் டெல்லி!

சென்னையில் நடைபெற்று வந்த புரோ கபடி லீக் போட்டிகள் நேற்றுடன் (அக்.10) நிறைவடைந்தன. இந்தப் போட்டிகள் இன்று முதல் டெல்லியில் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளன.

குஜராத் அணி வீரருக்கு கிடுக்கிப்பிடி போடும் டெல்லி அணி வீரர்கள்
குஜராத் அணி வீரருக்கு கிடுக்கிப்பிடி போடும் டெல்லி அணி வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற புரோ கபடி லீக் போட்டிகள் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தன. நேற்றைய போட்டிகளில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி தபாங் டெல்லி அணியை 39-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கிலும், யு மும்பா அணி பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை 48-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கிலும் வீழ்த்த வெற்றி பெற்றன.

12வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் இந்த ஆண்டு சென்னை, விசாகபட்டினம், டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெற்று வருகின்றன. நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் இந்த தொடரின் ஒரு பகுதி, சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் செப்டம்பர் 29-ம் தேதி முதல் நடைபெருகிறது. செப்டம்பர் 29 முதல் நேற்று வரை (அக்.10) நடைபெற்றது.

நேற்று நடைபெற்ற முதல் போட்டியில், தபாங் டெல்லி அணி குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 39-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக ஹிமான்ஷு சிங் 11 புள்ளிகளைப் பெற்று அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

இந்த வெற்றியின் மூலம் குஜராத் அணி 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது. ஏற்கெனவே 'பிளே-ஆப்' சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ள டில்லி அணி, 14 போட்டியில், 12 வெற்றி, 2 தோல்வி என, 24 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

இதையும் படிங்க:புரோ கபடி லீக் 2025: விறுவிறுப்பான போட்டிகளில் பெங்கால் வாரியர்ஸ், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் த்ரில் வெற்றி!

மும்பை அணி வீரரை அவுட்டாக்க முயற்சிக்கும் பெங்கால் அணி வீரர்
மும்பை அணி வீரரை அவுட்டாக்க முயற்சிக்கும் பெங்கால் அணி வீரர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இரண்டாவதாக நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி யு. மும்பா அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 48-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணி பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. யு மும்பா அணியின் வீரர்கள் அஜித், சந்தீப் சுனில் ஆகியோர் சிறப்பாக அடி அணியை வெற்றியடைய செய்தனர். மும்பை அணி 7 வெற்றி உட்பட 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் 4வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.

சென்னையில் நடைபெற்ற அனைத்து போட்டிகளும் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தன. மீண்டும் புரோ கபடி லீக் போட்டிகள் டெல்லியில் துவங்க உள்ளன. டெல்லியில் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் vs ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியும் தமிழ் தலைவாஸ் vs புனேரி பால்டன் அணியும் மோதுகின்றன.

தற்போது நடைபெற்று வரும் லீக் சுற்று போட்டிகள் அக்டோபர் 23ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. பின்னர் பிளே ஆப் போட்டிகள் அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி முதல் 29ஆம் தேதி வரையும் இறுதிப்போட்டி அக்டோபர் 31ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற உள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

PRO KABADDI LEAUGE DELHIDABANG DELHIBENGAL WARRIORSபுரேோ கபடி லீக் தொடர்PRO KABADDI LEAUGE CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.