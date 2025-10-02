ஹரியானாவை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் த்ரில் வெற்றி; மும்பையிடம் வீழ்ந்த தமிழ் தலைவாஸ்!
ப்ரோ கபடி லீக் தொடரின் நேற்றைய போட்டியில் ஹரியானா அணியை வீழ்த்தி ஜெய்ப்பூர் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
Published : October 2, 2025 at 7:59 AM IST
சென்னை: 12வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடரின் நேற்றைய போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்றது. மற்றொரு போட்டியில் யு-மும்பா அணி 18 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
12வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் இந்த ஆண்டு சென்னை, விசாகப்பட்டினம், டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் இப்போட்டிகள் சென்னையில் செப்டம்பர் 29 முதல் அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி வரை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் சுற்று போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸுக்கு எதிராக ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி மோதியது. இதில் 37-36 என்ற புள்ளி கணக்கில் கடைசி நேரத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியின் வீரர்களான சாஹில் சத்பால் மற்றும் அலி சமாடியின் அபார ஆட்டத்தின் மூலம் இறுதி நேரத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 1 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு போட்டியில், யு-மும்பா அணி தமிழ் தலைவாஸ் அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் 42 க்கு 24 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் யு-முன்பா அணி புள்ளிகள் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.
அந்த அணியின் வீரர்கள் சந்தீப், லோகேஷ் கோஸ்லியா, சுனில் குமார் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றிக்கு வழி வகுத்தனர். போட்டியின் முடிவில், யு மும்பா அணி 18 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
புரோ கபடி லீக் தொடரில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி யு - மும்பா அணியுடன் இதுவரை 15 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளது. இதில் 11 போட்டிகளில் யு-மும்பா அணியும், 4 போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணியும் வென்றுள்ளன. 1 போட்டி சமனில் முடிந்ததுள்ளது.
லீக் சுற்றில் இன்று நடைபெறும் முதல் போட்டியில் புனேரி பால்டன் அணி பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. 2வது போட்டியில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி யு மும்பா அணியை எதிர்கொள்கிறது.