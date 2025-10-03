ETV Bharat / sports

டை- பிரேக்கர் வரை சென்ற ஆட்டம் - பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி புனேரி பல்டன் த்ரில் வெற்றி!

ப்ரோ கபடி லீக் தொடரில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி புனேரி பல்டன் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

பெங்களூரு, புனே அணிக்கு இடையே நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டம்
பெங்களூரு, புனே அணிக்கு இடையே நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 7:39 AM IST

சென்னை: ப்ரோ கபடி லீக் தொடரின் நேற்றைய போட்டியில் டை - பிரேக்கர் முறையில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி புனேரி பல்டன் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

மற்றொரு லீக் சுற்று போட்டியில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை 40-25 என்ற கணக்கில் எளிதில் வீழ்த்திய யு மும்பா அணி புள்ளிகள் பட்டியலில் நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.

12 வது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் சென்னை, விசாகப்பட்டினம், டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. நான்கு கட்டங்களாக நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டிகள், செப்டம்பர் 29 முதல் அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி வரை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 59வது லீக் சுற்றுப் போட்டியில், புனேரி பல்டன் அணி பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டது. போட்டியின் முதல் பாதியில் புனேரி பால்டன் அணி 17 புள்ளிகளையும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 13 புள்ளிகளையும் பெற்றிருந்தன.

இறுதிவரை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் 29-29 என்ற கணக்கில் சமநிலை பெற்றன. போட்டி சமநிலையில் முடிந்ததால் டை - பிரேக்கர் சுற்று வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. இதில் 4-6 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் புனேரி பால்டன் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

மும்பை, குஜராத் அணிகள் மோதிய காட்சி
மும்பை, குஜராத் அணிகள் மோதிய காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மற்றொரு லீக் சுற்றுப் போட்டியில் குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் அணி, யு மும்பா அணியை எதிர்கொண்டது. தொடக்கம் முதலே போட்டியில் யு மும்பா அணி தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்தது. இதில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை 40-25 என்ற கணக்கில் யு.மும்பா அணி எளிதில் வீழ்த்தியது. அத்துடன் இந்த தொடரில் 12 புள்ளிகள் பெற்று பட்டியலில் நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியது.

யு.மும்பா அணியின் வீரர்கள் சந்தீப் குமார், ரிங்கு, சுனில் குமார் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி தங்களது அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றனர்.

இன்றைய போட்டிகள்: இன்று நடைபெறும் முதல் போட்டியில் தபாங் டெல்லி கே.சி அணி, யுபி யோதாஸ் அணியையும், இரண்டாவது போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது

