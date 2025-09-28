ETV Bharat / sports

ப்ரோ கபடி: 12வது சீசனின் லீக் போட்டிகள் சென்னையில் நாளை தொடக்கம்!

நாளை சென்னையில் தொடங்கும் ப்ரோ கபடி போட்டிகளில் முதலாவதாக யூபி யோதாஸ் - குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன.

ப்ரோ கபடி 2025
ப்ரோ கபடி 2025 (Pro Kabaddi Website)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 8:53 PM IST

சென்னை: 12ஆவது சீசன் ப்ரோ கபடியின் லீக் சுற்று போட்டிகள், நாளை (செப்.29) சென்னையில் தொடங்கவுள்ளது

பன்னிரெண்டாவது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர், இந்த ஆண்டு விசாகப்பட்டினம், சென்னை, டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில், நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறும் இப்போட்டிகள் சென்னையில் நாளை (செப்டம்பர் 29) முதல் அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி வரை சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் நேரு பல்நோக்கு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் வைத்து நடக்கிறது.

முன்னதாக விசாகப்பட்டினம் மற்றும் ஜெய்ப்பூரில் 12-ஆவது ப்ரோ கபடி லீக் தொடர் நடைபெற்றது. இதன் தொடர்ச்சியாக நாளை முதல் சென்னையில் போட்டிகள் நடைபெறுகிறது.

தமிழ் தலைவாஸ், தெலுங்கு டைட்டன்ஸ், பெங்களூரு புல்ஸ், தபாங் டெல்லி, யு மும்பா, புனேரி பல்தான், பெங்கால் வாரியர்ஸ், ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ், பாட்னா பைரட்ஸ், உ.பி.யோத்யாஸ், குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ், ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் உள்ளிட்ட 12 அணிகள் இந்த தொடரில் விளையாடுகின்றன.

போட்டியிடும் 12 அணிகளும், முதலில் நடைபெறும் லீக் சுற்றில் மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை போட்டியிடும். லீக் சுற்று முடிவில் புள்ளி பட்டியலில் முதல் 6 இடங்களில் உள்ள அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

நாளை சென்னையில் தொடங்கும் போட்டியில் முதலாவதாக யூபி யோதாஸ் - குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன. பின்னர் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கும் தவாங் டெல்லி அணியை எதிர்கொள்ளும்.

இந்நிலையில், ப்ரோ கபடி போட்டிகள் தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. இதில் 12-ஆவது ப்ரோ கபடி போட்டிகளின் தலைவர் அனுபம் கோஸ்வாமி, குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி, உ.பி.யோத்யாஸ் அணிகளின் கேப்டன்கள் மற்றும் இந்த தொடரில் விளையாடும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கபடி வீரர்கள் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது பேசிய அனுபம் கோஸ்வாமி, “இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ப்ரோ கபடி தொடர் மீண்டும் சென்னையில் நடக்கிறது; மிகுந்த மகிழ்ச்சி. தமிழ்நாடு எப்போதுமே இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த கபடி மையங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.

கடந்த சீசனை விட அதிக ‘சூப்பர் 10’ மற்றும் மல்டிபாயிண்ட் ரெய்டுகள் நிகழ்ந்துள்ளன. மேலும், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் மற்றும் எட்டாம் இடம் பெறும் அணிகளுக்கு இடையே வெறும் ஆறு புள்ளிகள் மட்டுமே வித்தியாசம் உள்ளன. இந்த விறுவிறுப்பான கபடி சீசனை சென்னையின் ரசிகர்களுடன் கொண்டாட ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம்” என்றார்.

இந்த சீசனில் மொத்தம் 12 தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் பல்வேறு அணிகளில் விளையாடுவதால், சென்னையில் நடைபெறும் கபடி போட்டிகள் தமிழர் பெருமையையும், தமிழ்நாட்டின் கபடி பாரம்பரியத்தையும் கொண்டாடும் விழாவாக அமையும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

பெங்களூரு புல்ஸ் அணியைச் சேர்ந்த தமிழ்நாட்டு வீரர் தீபக் சங்கர் பேசுகையில், “என் சொந்த மாநிலத்தில் விளையாடும் அனுபவம் அற்புதமானது. நான் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியில் இருந்தாலும், சென்னை ரசிகர்களின் ஆதரவும், தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களின் அன்பும் என்னை மேலும் ஊக்குவிக்கும்,” என்று தெரிவித்தார்.

சீசன் 10 சாம்பியன் புனேரி பல்தானில் விளையாடும் அபினேஷ் நடராஜன், “சீசன் 10-இல் நாங்கள் சாம்பியன்கள். இந்த ஆண்டு மீண்டும் பட்டத்தை வெல்லும் இலக்குடன் இருக்கிறோம். சென்னையில் எங்களுக்கு நான்கு போட்டிகள் உள்ளன. அதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம். என் குடும்பம், நண்பர்கள் அனைவரும் விளையாட்டு அரங்கிற்கு வந்து ஆதரிப்பதை நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன்,” என்றார்.

