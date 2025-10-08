ETV Bharat / sports

தமது முன்னாள் அணி வீரர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பிரித்வி ஷா! காரணம் என்ன?

ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நெருங்கும் நிலையில், மஹாராஷ்டிரா அணிக்காக விளையாடும் பிரித்வி ஷா தனது அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.

பிரித்வி ஷா
பிரித்வி ஷா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: மும்பை அணிக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது மஹாராஷ்டிரா அணி வீரர் பிரித்வி ஷா, எதிரணி வீரர் முசீர் கானுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. இதனையடுத்து இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டு, தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் மஹாராஷ்டிரா மற்றும் மும்பை அணிகள் ரஞ்சி கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் பயிற்சி போட்டியில் விளையாடி வருகின்றன.

இதையடுத்து இப்போட்டியில் மஹாராஷ்டிரா அணிக்காக தொடக்க வீரர் இடத்தில் களமிறங்கிய பிரித்வி ஷா அபாரமாக விளையாடி சதமடித்து அசத்தினார். மேலும் அவர் அர்ஷின் குல்கர்னியுடன் ஜோடி சேர்ந்து 305 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்திருந்தார். பின்னர் இந்த ஆட்டத்தில் அவர் 21 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் உள்பட 186 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

இந்நிலையில் விக்கெட் இழந்து பெவிலியன் திரும்பிய பிரித்வி ஷா, மும்பை வீரர் முஷீர் கானுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் முஷீர் கான் வீசிய பந்தில் சிக்ஸர் அடிக்க முயன்ற பிரித்வி ஷா, ஃபைன் லெக் திசையில் கேட்ச் கொடுத்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அப்போது முஷீர் கான் விக்கெட் வீழ்த்தியதை கொண்டாடும் வகையில் சில வார்த்தைகளை கூறினார்.

இதனால் பொறுமையை இழந்த பிரித்வி ஷா, முஷீர் கானுடம் வாக்கு வாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனையடுத்து சக அணி வீரர்கள் மற்றும் கள நடுவர்கள் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தார். முன்னதாக பிரித்வி ஷா மற்றும் முஷீர் கான் இருவரும் மும்பை அணிக்காக ஒன்றாக விளையாடி வந்தனர். ஆனால் பிரித்வி ஷாவின் ஃபார்ம் மற்றும் அவரின் நடத்தைகள் காரணமாக மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் அவரை அணியில் இருந்து நீக்கியது.

இதனால் மும்பை கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து விலகிய பிரித்வி ஷா, தற்போது மஹாராஷ்டிரா அணியில் இணைந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகிறார். இந்த சூழ்நிலையில் தான் பிரித்வி ஷா தனது பழைய அணி வீரருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் கிரிக்கெட் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கெனவே விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வரும் பிரித்வி ஷாவுக்கு, இது மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

பிரித்வி ஷா குறித்து பேசினால், தனது அபாரமான திறமையின் காரணமாக 16 வயதிலேயே இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வாய்ப்பை பெற்றார். மேலும் அவர் தனது அறிமுக போட்டியிலேயே சதமடித்ததன் காரணமாக, தலைப்புச் செய்திகளிலும் இடம் பிடித்து, இந்தியாவின் அடுத்த சச்சின் என்றும் புகழப்பட்டிருந்தார். ஆனால் அதன்பின் அவரது மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து ஓரங்கட்டுப்பட்டு, தற்போது வாய்ப்புகாக காத்திருக்கிறார்.

இந்திய அணிக்காக 2018ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான பிரித்வி ஷா 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி, ஒரு சதம், 2 அரைசதங்களுடன் 339 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர 6 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், ஒரு டி20 போட்டியிலும் அவர் இந்திய அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். மேலும் கடந்த ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்றிருந்த பிரித்வி ஷாவை எந்த அணியும் ஏலம் எடுப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் எதிர்வரும் ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் இழந்த தன்னுடைய ஃபார்மை பிரித்வி ஷா மீட்டெடுப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

