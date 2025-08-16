ஹைதராபாத்: நடப்பாண்டு பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஏ.எஃப்.சி.போர்ன்மவுத் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் தொடரின் 2025-26 சீசன் இன்று தொடங்கியது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்சி மற்றும் ஏ.எஃப்.சி.போர்ன்மவுத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய லிவர்பூல் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 37ஆவது நிமிடத்தில் ஹ்யூகோ எகிடிகே (Hugo Ekitike) கோலடித்து அணியை முன்னிலை பெற வைத்தார்.
இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் லிவர்பூல் அணிக்கு கோடி காக்போ (Cody Gakpo) ஆட்டத்தின் 49ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியின் நம்பிக்கையை மேலும் அதிகரித்தார். அதேசமயம் பதிலடி கொடுக்க முயன்ற போர்ன்மவுத் அணியில் அன்டோயின் செமென்யோ (Antoine Semenyo) ஆட்டத்தின் 64ஆவது நிமிடத்திலும், 76ஆவது நிமிடத்திலும் என அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து போட்டியின் பரபரப்பை கூட்டினார்.
இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. அப்போது ஆட்டத்தின் 88ஆவது நிமிடத்தில் ஃபெடெரிகோ சிசா (Federico Chiesa) கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்த, ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+4ஆவது நிமிடத்தில் லிவர்பூல் அணியின் நட்சத்திர வீரர் முகமது சாலா கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். அதன்பின், இறுதிவரை போராடிய போர்ன்மவுத் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஏ.எஃப்.சி.போர்ன்மவுத் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் லிவர்பூல் அணி 3 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ள நிலையில், போர்ன்மவுத் அணி புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
முகமது சாலா சாதனை
இந்த போட்டியில் லிவர்பூல் அணிக்காக விளையாடி வரும் முகமது சாலா ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் கோலடித்து அசத்தியதன் மூலம், புதிய சாதனை ஒன்றையும் நிகழ்த்தியுள்ளார். அதன்படி, பிரீமிய லீக் தொடர் வரலாற்றில் முதல் நாள் ஆட்டத்திலேயே அதிக கோலடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முகமது சாலா 10 கோல்களுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் வெய்ன் ரூனி , நியூகேஸில் யுனைடெட் அணியின் ஆலன் ஷெரர், செல்சி அணியின் ஃபிராங்க் லாம்போர்ட் ஆகியோர் தலா 8 கோல்களுடன் இரண்டாம் இடத்தை பகிர்ந்துள்ளனர்.
