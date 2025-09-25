ETV Bharat / sports

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கு முன் இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு; காயத்தை சந்தித்த முக்கிய வீரர்!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், பிரசித் கிருஷ்ணா காயத்தை சந்தித்துள்ளது அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய அணி
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 11:01 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின்போது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா தலை பகுதியில் காயத்தை சந்தித்து, களத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்திய ஏ அணியுடன் இரண்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியானது டிராவி முடிவடைந்த நிலையில், இரண்டாவது போட்டி நேற்று முந்தினம் (செப்.23) லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இருந்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விலகியதன் காரணமாக துருவ் ஜூரெல் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.

இந்திய பேட்டர்கள் சொதப்பல்

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய ஏ அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் கே.எல். ராகுல், முகமது சிராஜ் மற்றும் நிதிஷ் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். இதையடுத்து களமிறங்கியா ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 420 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் 88 ரன்களையும், டாட் மர்ஃபி 76 ரன்களையும், நாதன் மெக்ஸ்வீனி 74 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் மானவ் சுதர் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணியில் தமிழக வீரர்கள் சாய் சுதர்ஷன் 75 ரன்களையும், ஜெகதீசன் 38 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இந்திய ஏ அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 194 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி தரப்பில் ஹென்றி தோர்ன்டன் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து 226 ரன்கள் முன்னிலையுடன், இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி இரண்டாம் நாள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 16 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.

பிரசித் கிருஷ்ணா காயம்

இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் போது இந்திய அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா காயம் காரணமாக, களத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறினார். ஆஸ்திரேலிய ஏ வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹென்றி தோர்ன்டன் வீசிய பவுன்சர் பந்தை எதிர்கொண்ட பிரசித் கிருஷ்ணா, அதனை சரியாக கணிக்க தவறியதன் காரணமாக தலை பகுதியில் கயத்தை சந்தித்தார். இதனையடுத்து உடனடியாக மருத்துவ குழுவினர், அவருக்கு முதலுதவி அளித்த நிலையில், அவரால் மேற்கொண்டு பேட்டிங் செய்ய முடியாது என்றும் கூறினர். இதன் காரணமாக 16 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில், பிரசித் கிருஷ்ணா ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் வெளியேறினார்.

இதனையடுத்து பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு மாற்று வீரராக (கன்கஷன் சப்ஸ்டிடியூட்) யாஷ் தாக்கூர் சேர்க்கப்பட்டார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், பிரசித் கிருஷ்ணா காயத்தை சந்தித்துள்ளது அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் பிரசித் கிருஷ்ணா இடம் பெற மாட்டார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒருவேளை பிரசித் கிருஷ்ணா அணியில் இடம் பெறவில்லை என்றால், அவரது இடத்தில் ஹர்ஷித் ரானா இடம் பெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்திய அணிக்காக 6 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள பிரசித் கிருஷ்ணா 14 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை தொடரிலும், ஆட்டத்தின் முக்கியமான தருணங்களில் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், அவர் அணியில் இடம் பெறவில்லை என்றால், எதிர்வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர் இந்திய அணிக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

