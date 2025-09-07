ரொனால்டோ அபார ஆட்டத்தில் அர்மேனியாவை வீழ்த்தி போர்ச்சுகல் அசத்தல் வெற்றி!
உலகக்கோப்பை தகுதிச் சுற்று போட்டியில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனையை கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ முறியடித்தார்.
Published : September 7, 2025 at 4:13 PM IST
ஹைதராபாத்: அர்மேனியாவுக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை தகுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியுள்ளது.
மெக்ஸிகோ, அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் இந்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் மற்றும் அர்மேனியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக மறைந்த போர்ச்சுகல் கால்பந்து வீரர் டியோகோ ஜோட்டா, அவரது சகோதரர் ஆண்ட்ரே சில்வா ஆகியோருக்கு ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு ஆட்டம் தொடங்கியது.
இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே போர்ச்சுகல் அணி வீரர்கள் அபார்மாக செயல்பட்டு அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்தது. ஆட்டத்தின் 10 ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவா ஃபெலிக்ஸ் போர்ச்சுகல் அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 21 ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவும் கோலடித்து அசத்தினார். பின்னர் ஆட்டத்தின் 32ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவா கேன்செலோவும் கோலடிக்க, போர்ச்சுகல் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
Abriu e fechou o marcador: 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗙𝗲́𝗹𝗶𝘅 😴🪄 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/htlOEqfVCh— Portugal (@selecaoportugal) September 6, 2025
ரொனால்டோ அசத்தல்
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் போர்ச்சுகல் அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 46 ஆவது நிமிடத்தில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மீண்டும் ஒரு கோலை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்திருந்தார். அதனைத்தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 61 ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவா ஃபெலிக்ஸும் தனது இரண்டாவது கோலை அடிக்க, போர்ச்சுகல் அணியின் வெற்றியும் அப்போதே உறுதியானது.
அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய அர்மேனியா அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸை தாண்டி ஒரு கோல்கூட பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதனால், ஆட்டநேர முடிவில் போர்ச்சுகல் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் அர்மேனியா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், லீக் ஏ புள்ளிப்பட்டியலில் போர்ச்சுகல் அணி 4 வெற்றி, 2 டிரா என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
⏹️ 90' TERMINA A PARTIDA! ⏰— Portugal (@selecaoportugal) September 6, 2025
Primeira jogo. Primeira vitória! 💫🇵🇹 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/iPRThqrAFX
மெஸ்ஸி சாதனை முறியடிப்பு
இந்த போட்டியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இரண்டு கோல்களை அடித்ததன் மூலம், உலகக்கோப்பை தகுதிச்சுற்று போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனையையும் முறியடித்தார். முன்னதாக உலகக் கோப்பை தகுதிச்சுற்றில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் அர்ஜெண்டினாவின் லியோனல் மெஸ்ஸி 36 கோல்களுடன் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்திருந்தார்.
𝗦𝗜𝗨𝗨. 𝘅𝟮 🐐#FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/dfNWbqzcbj— Portugal (@selecaoportugal) September 6, 2025
தற்சமயம் போர்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 38 கோல்களை அடித்து இந்த பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பட்டியலில் குவாத்தமாலாவின் முன்னாள் ஸ்டிரைக்கர் கார்லோஸ் ரூயிஸ் 39 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.