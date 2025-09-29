ETV Bharat / sports

"விளையாட்டு மைதானத்தில் ஆபரேஷன் சிந்தூர்" - இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 9ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளது.

இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு, பிரதமர், மத்திய உள்துறை அமைச்சர், ஐசிசி தலைவர் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்து பாகிஸ்தானை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 57 ரன்களையும், மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஃபகர் ஸமான் 46 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி 146 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். பின்னர் களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சனும் 24 ரன்களிலும், ஷிவம் தூபே 33 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 69 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இந்திய அணி 19.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் 9ஆவது முறையாக இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட திலக் வர்மா ஆட்டநாயகன் விருதையும், அபிஷேக் சர்மா தொடர்நாயகன் விருதை வென்றனர்.

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எகஸ் பதிவில், "விளையாட்டு மைதானத்தில் ஆபரேஷன் சிந்தூர். அதன் விளைவு ஒன்றுதான் - இந்தியா வெற்றி பெற்றது. நம்முடைய கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தனது பதிவில், "இது ஒரு அற்புதமான வெற்றி. எங்கள் வீரர்களின் கடுமையான முயற்சியால் எதிரணியை மீண்டும் வீழ்த்தியுள்ளனர். எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதில் நமது பாரதம் வெற்றி பெறுவது விதி" என்று கூறியுள்ளார்.

ஐசிசி தலைவர் ஜெய் ஷா தனது பதிவில், "2025 ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு வாழ்த்துக்கள். மிகப்பெரிய போட்டியில் இந்திய அணி சிறப்பாகவும், நிலைத்தன்மையுடனும் செயல்பட்டிருப்பது இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் தருணமாகும். தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்கள் மற்றும் ஆதரவு ஊழியர்களுக்கு பாராட்டுகள்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜூவ் சுக்லா தனது பதிவில், "ஆசிய கோப்பையில் தோல்வியைத் தழுவாத சாம்பியன்கள். பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 3-0 என்ற கணக்கில் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அழுத்தத்தின் கீழ் சிறப்பாக செயல்பட்ட திலக் வர்மா மற்றும் குல்தீப் யாதவின் ஆட்டம் அற்புதமாக இருந்தது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTANPM MODI TAKES DIG AT PAKISTANOPERATION SINDOORஇந்தியா பாகிஸ்தான் ஆசிய கோப்பைMODI TWEET ON INDIA PAK RIVALRY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.