ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்காக ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் அதிக சதங்களை அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் சுனில் காவஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
இந்தியாவில் கிரிக்கெட் விளையாட்டானது, நீண்டகாலமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் பேராதரவை பெற்று வளர்ந்து வருகிறது. இதற்கான முக்கிய காரணம், இந்திய அணிக்காக பல ஜாம்பவான்கள் தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் கனவத்தை ஈர்த்ததுதான். அந்த வகையில், ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் ஏதெனும் ஒரு வீரர் இந்திய அணியின் முதுகெலும்பாக செயல்பட்டு, அணியின் வெற்றியில் பங்காற்றியுள்ளனர். அதில் சிலர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்களையும் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளனர்.
அது, ஒவ்வொரு தலைமுறை கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் ஊக்குவித்து வருகிறது. அந்த வகையில், விஜய் மெர்ச்சன்ட், சையத் முஷ்டாக் அலி, விஜய் ஹசாரே, மன்சூர் அலி கான் பட்டோடி, சுனில் கவாஸ்கர், சச்சின் டெண்டுல்கர் உள்ளிட்டோர் இந்திய கிரிக்கெட் வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய வீரர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஏனெனில் இந்த வீரர்கள், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மண்ணில் இந்திய அணிக்காக சதங்கள் அடித்து உலகிற்கு தங்கள் திறமையை நிரூபித்துள்ளதுடன், தங்கள் முத்திரையையும் பதித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், 1930 முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வரையில், இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலும் அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
1930 - லாலா அமர்நாத், விஜய் மெர்ச்சண்ட்
இந்திய கிரிக்கெட்டின் தொடக்க காலத்தில் லாலா அமர்நாத், விஜய் மெர்ச்சண்ட், சையத் முஷ்டாக் அலி ஆகியோர், இந்த விளையாட்டிற்கான் அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். அந்த வகையில், 1930களில் இவர்கள் மூவரும் தலா ஒரு சதத்தை அடித்து, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்கான முதல் அங்கீகாரத்தை வழங்கினர்.
1940- விஜய் ஹசாரே
1940களில் இந்திய அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருந்தவர் விஜய் ஹசாரே. இந்த தசாப்தத்தில் அவர் தனது அபாரமான பேட்டிங்கின் மூலம் 4 சதங்களை விளாசியதுடன், சில மறக்க முடியாத இன்னிங்ஸ்களையும் விளையாடியுள்ளார்.
1950- பாலி உம்ரிகர்
1950களில் இந்திய அணியின் பேட்டிங்கில் மிக முக்கியமான வீரராக இருந்தவர் பாலி உம்ரிகர். அந்த தசாப்தத்தில் அவர் 70 இன்னிங்ஸ்களில் 7 சதங்களை விளாசி இருந்தார். மேலும், வெளிநாட்டு மண்ணிலும் அவரது செயல்திறன் சிறப்பாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
1960-மன்சூர் அலி கான் பட்டோடி
1960 களில் இந்திய அணியின் பேட்டிங்கில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டவர் மன்சூர் அலி கான் பட்டோடி. இந்த காலகட்டத்தில் அவர் 71 இன்னிங்ஸ்களில் 6 சதங்களை அடித்திருந்தார். மேலும், இந்திய அணிக்கான அவரது பங்களிப்பை கவுரவிக்கும் வகையில், இங்கிலாந்து - இந்தியா இடையேயான டெஸ்ட் தொடருக்கு பட்டோடி கோப்பை என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
1970 - சுனில் கவாஸ்கர்
இந்திய கிரிக்கெட் அணியை அடுத்த கட்டத்திற்கு அழைத்துச் சென்றதில் மிக முக்கிய இடம் சுனில் கவாஸ்கருக்கு உண்டு. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி மீதான பார்வையை மாற்றியதுடன், தனது பேட்டிங்கின் மூலம் பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்து ஆதிக்கம் செலுத்தினார். 70களில் 117 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 22 சதங்களை அடித்து, இந்திய அணியின் சூப்பர் ஸ்டாராக மாறினார்.
1980- சுனில் கவாஸ்கர், திலீப் வெங்சர்க்கார்
70களை தொடர்ந்து 80களிலும் தனது ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்த சுனில் கவாஸ்கர், 199 இன்னிங்ஸ்களில் 13 சதங்களை விளாசி இருந்தார். அதே சமயம், இந்த தசாப்தத்தில் கவாஸ்கருடன் இணைந்து திலீப் வெங்சர்க்காரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 221 இன்னிங்ஸ்களில் 13 சதங்களை அடித்து, பல கடினமான சூழ்நிலைகளில் இந்திய அணியை சர்விலிருந்து மீட்டுள்ளார்.
1990- சச்சின் டெண்டுல்கர்
சுனில் கவாஸ்கர் விட்டுச்சென்ற இடத்தை நிரப்பும் வகையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டை தன் கைக்குள் வைத்திருந்தவர் சச்சின் டெண்டுல்கர். 90களில் ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் ரசிகர்கனுக்கும் பிடித்தமான வீரர் என்றால் அதில் சச்சினின் பெயர் இல்லாமல் இருக்காது. ஏனெனில் அவர் அந்த தசாப்தத்தில் மட்டும் 330 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 46 சதங்களை அடித்திருந்ததுடன், பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்திருந்தார்.
2000-சச்சின் டெண்டுல்கர்
90களில் இருந்து தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்த தொடங்கிய சச்சின் டெண்டுல்கர், 21ஆம் நூற்றாண்டிலும் அதனை தொடர்ந்தார். இதில் அவர் 2000ஆம் ஆண்டு முதல் 358 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 42 சதங்களை பதிவுசெய்து அசத்தி இருந்தார். அத்துடன், வெளிநாட்டு மண்ணிலும் தனது ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்த அவர் பல்வேறு சாதனைகளுக்கும் சொந்தக்காரானார்.
2010- விராட் கோலி
கடந்த தசாப்தத்திற்கான ஐசிசி வீரர் விருதை வென்றவர் இந்திய அணியின் விராட் கோலி. எப்போது சந்தஸ்தரூபியா இருந்த இந்திய அணிக்கு புதிய உத்வேகத்தையும், ஆக்ரோஷமான அணுகுமுறையையும் கற்பித்தவர். மேலும், கேப்டனாகவும் பல சாதனைகளை படைத்த விராட் கோலி, பேட்டிங்கில் கிரிக்கெட்டின் அரசன் என்ற புனைப்பெயருக்கும் சொந்தக்காரராக உருவெடுத்தார். இந்த தசாப்தத்தில் 431 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய அவர் 69 சதங்களை விளாசி இந்திய அணியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் சென்றார்.
2020- ஷுப்மன் கில்
இந்த தசாப்தத்தில் இந்திய அணியில் இளம் வீரர் ஷுப்மன் கில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். மேலும் இந்திய அணியின் புதிய டெஸ்ட் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மூன்று வடிவிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ள வீரராகவும் உள்ளார். மேலும்ஸ பேட்டிங்கில் அவர் 143 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி 18 சதங்களைப் பதிவுசெய்துள்ளார். மேலும் இந்த தசாப்தத்தில் இன்னும் 4 ஆண்டுகள் உள்ள நிலையில், அவர் மேலும் சதங்களை விளாசுவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.