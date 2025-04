ETV Bharat / sports

விக்னேஷ் புதூர் முதல் பிரியான்ஸ் ஆர்யா வரை: ஐபிஎல் 2025 தொடரில் சாதிக்கும் இளம் வீரர்கள்! - IPL YOUNG PLAYERS 2025

விக்னேஷ் புதூர் ( IANS )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 10, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 10:25 AM IST 2 Min Read

சென்னை: ஐபிஎல் தொடரில் இந்த வருடம் பல்வேறு இளம் வீரர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் இடம்பிடிக்க ரஞ்சி கோப்பை, சையத் முஸ்தாக் அலி கோப்பை, ஐபிஎல் போன்ற தொடர்கள் முக்கிய வழியாக இருந்தது. ஆனால் சமீபத்தில் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர்களில், மாநில கிரிக்கெட் தொடர்கள் மூலம் இடம்பிடிக்கின்றனர். பின்னர் ஐபிஎல் தொடர் மூலம் இந்திய டி20 அணியில் இளம் வீரர்கள் இடம்பிடிக்கின்றனர். அந்த வகையில், மாநில லீக் தொடர் பல இளம் வீரர்களை கண்டறிந்து வருகிறது. மாநில லீக் கிரிக்கெட்டின் முக்கிய பங்கு விக்னேஷ் புதூர், அஷ்வனி குமார், அனிகேத் வர்மா, திக்வேஷ் ரதி, விப்ரஜ் நிகம் ஆகியோர் தேசிய அணியில் இடம்பெற்ற அனுபவம் இல்லாமல் ஐபிஎல் தொடரில் சாதித்துள்ளனர். அதுவும், உள்ளூர் போட்டிகளில் தங்களது மாநிலத்திற்காக ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டிமே விளையாடியுள்ளனர். அந்த ஒரு சில போட்டிகளில் திறமையை நிரூபித்து ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர். விக்னேஷ் புதூர் 23 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான கேரளா அணியில் விளையாடிய விக்னேஷ் புதூர், கேரளா கிரிக்கெட் லீக் 2024 மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணிக்காக ஏலத்தில் 30 லட்சத்திற்கு எடுக்கப்பட்டார். அவருக்கு உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் இல்லை. மேலும் மும்பை அணி சார்பில் தென் ஆப்பிரிக்கா டி20 லீக்கிற்கு அனுப்பப்பட்ட அணியில் வலைப்பயிற்சி பவுலராக (net bowler) இடம்பிடித்தார். அஷ்வனி குமார் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அசத்தலாக பந்துவீசி வருபவர் அஷ்வனி குமார். 2 முதல் தர போட்டிகள் மற்றும் list A போட்டிகளில் அஷ்வனி குமார் விளையாடியுள்ளார். ஷெர் இ பஞ்சாப் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் மூலம் அஷ்வனி குமார் மும்பை அணியின் கவனம் பெற்றார். அஷ்வனி குமார் (IANS) அனிகேத் வர்மா

Last Updated : April 10, 2025 at 10:25 AM IST