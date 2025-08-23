ஹைதராபாத்: எதிர் வரும் புரோ கபடி லீக் தொடரில் இனி லீக் போட்டிகளுக்கும் கோல்டன் ரைட் விதியை பயன்படுத்தவுள்ளதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் கபடி விளையாட்டை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் புரோ கபடி லீக் தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 11 சீசன்களை வெற்றிகரமாக கடந்துள்ள இந்த தொடரின் 12-வது சீசன் வரும் 29-ம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரின் போட்டிகள் விசாகப்பட்டிணம், ஜெய்ப்பூர், சென்னை மற்றும் டெல்லி ஆகிய நகரங்களில் நடத்தப்படவுள்ளன.
இந்த நிலையில் எதிர் வரும் சீசனுக்கான விதிமுறைகளில் மாற்றங்களை ஏற்பாட்டாளர்கள் கொண்டு வந்துள்ளனர். அதன்படி, இந்த தொடரில் லீக் போட்டிகளில் கோல்டன் ரைட் (Golden Raid) விதியானது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்த விதி பிளே ஆஃப் போட்டிகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது லீக் சுற்றில் இருந்தே இதனை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதன்படி, போட்டிகள் டையில் முடியும் பட்சத்தில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் விதமாக 5 ரைடுகள் வழங்கப்படும்.
அந்த ரைடுகள் முடிவடையும் சமயத்திலும் ஆட்டம் டையில் இருக்கும் பட்சத்தில், கோல்டன் ரைட் விதியானது வெற்றியைத் தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படும். கோல்டன் ரெய்டுகளுக்குப் பிறகும் இரு அணிகளும் சமநிலையில் இருந்தால், டாஸ் மூலம் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார். இதுதவிர, பிளே-இன் சுற்றும் அறிமுகமாகவுள்ளது. அதன் படி லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் 8 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் பிளே ஆஃப்களுக்கு தகுதி பெறும். லீக் சுற்றின் முடிவில் 5 முதல் 8 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் பிளே-இன் சுற்றில் மோதவுள்ளன்.
இதில் வெற்றி பெறும் அணிகள் அடுத்ததாக எலிமினேட்டர் சுற்றில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும். மூன்று மற்றும் நான்காம் இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் முதலில் மினி குவாலிஃபையர் சுற்றில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும். அதில் வெற்றி பெறும் அணி குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும் நிலையில், தோல்வியடையும் அணிக்கும் மற்றொரு போட்டியில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
August 22, 2025
லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும். இதில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கும், தோல்வியடையும் அணி இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்திலும் விளையாடும். இந்த முறை பிளே ஆஃப் சுற்றில் இரண்டு குவாலிஃபையர் மற்றும் மூன்று எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டங்கள் நடத்தப்படவுள்ளன. மேலும் இந்த சீசனில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு இரண்டு போட்டிகளும், தோல்வியடைந்த அணிகளுக்கு எந்த புள்ளிகளும் வழங்கப்படாது.