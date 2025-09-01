ஹைதராபாத்: யு மும்பா அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 36-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய தமிழ் தலைவாஸ் அணி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை பெற்று முன்னிலை வகித்தது. அதேசமயம் யு மும்பா அணியும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட ஆட்டத்தில் பரபரப்பு கூடியது.
தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
இருப்பினும் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகளுடன் 14 புள்ளிகளைப் பெற்றது. மறுபக்கம் யு மும்பா அணி 5 ரைட் புள்ளிகளையும், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளையும் பெற்று 11 புள்ளிகளை பெற்றிருந்தது. இதன் முலம் தமிழ் தலைவாஸ் அணி முதல் பாதியில் 3 புள்ளிகளுடன் முன்னிலை வகித்த நிலையில், இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் யு மும்பா அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கூடுதல் புள்ளிகளை எடுத்தது.
Fought hard, but it wasn't our night 💔 #CHEvMUM | #PKL12 | #GiveItAllMachi | #IdhuNammaTeam | #TamilThalaivas | #ProKabaddi pic.twitter.com/9CnNHI4Tkh— Tamil Thalaivas (@tamilthalaivas) August 31, 2025
ஒரு கட்டத்தில் இரு அணிகளும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றதன் காரணமாக, இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற பரபரப்பும் தொற்றிக்கொண்டது. இரண்டாம் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் யு மும்பா அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 3 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 25 புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. தமிழ் தலைவாஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 ஆல் அவுட் என 19 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் யு மும்பா அணி 36-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளது.
பெங்கால் வாரியர்ஸ் அபார வெற்றி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் மற்றும் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்த பெங்கால் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதிலும் அந்த அணியின் ரைடர் தேவாங்க் தலால் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்றார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் இரண்டு கூடுதல் புள்ளிகள் என 23 புள்ளிகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்தது.
Domination like tomorrow doesn't exist 🤩#ProKabaddi #PKL12 #GhusKarMaarenge #BengalWarriorz #HaryanaSteelers pic.twitter.com/XlKRlWqklb— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 31, 2025
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதியிலும் பெங்கால் ஸ்டீலர்ஸ் அணி அபாரமாக விளையாட, ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியும் பதிலுக்கு சிறப்பாக விளையாடி புள்ளிகளைப் பெற்றது. இருப்பினும் இரண்டாம் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பெங்கால் அணி 31 புள்ளிகளையும், ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 25 புள்ளிகளையும் பெற்றது.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 54-44 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளது. இதனையடுத்து செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி நடைபெறும் லீக் போட்டியில் புனேரி பல்தான் அணியை எதிர்த்து பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.