ஹைதராபாத்: பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் யுபி யோதாஸ் அணி 34-31 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் யுபி யோதாஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியானது தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளைப் பெற்றது.
யுபி யோதாஸ் த்ரில் வெற்றி
மறுபக்கம் யுபி யோதாஸ் அணியும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, ஆட்டத்தின் பரபரப்பு கூடியது. இருப்பினும், முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள் 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 19 புள்ளிகளை எடுத்த நிலையில்யும், யுபி யோதாஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 13 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் யுபி அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கம்பேக் கொடுத்தது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி ரைட் புள்ளிகளைக் குவித்தது மட்டுமின்றி, டெக்கிள் புள்ளிகளையும் கைப்பற்றியது. அதேசமயம் முதல் பாதியில் அபாரமாக செயல்பட்ட பாட்னா அணி, இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் சோதப்பியது. இதனால் இரண்டாம் பாதி முடிவில் யுபி அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 08 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை பெற்றது. பாட்னா அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 12 புள்ளிகளை எடுத்தது.
2nd-Half में ऐसे कमबैक अक्सर होते रहते हैं, #YoddhasToli 👏🤩#SaansRokSeenaThok #YoddhasHum #YalgaarHo #ProKabaddi pic.twitter.com/aILY4VzmRO— U.P. YODDHAS (@UpYoddhas) September 1, 2025
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் யுபி யோதாஸ் அணி 34-31 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது. இதன் மூலம் யுபி யோதாஸ் அணி நடப்பு தொடரில் இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி முதல் போட்டியிலேயே தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
புனேரி பால்டன் வெற்றி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் புனேரி பால்டன் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் புனேரி பால்டன் அணி தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியை அழுதத்தில் தள்ளியது. முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என 17 புள்ளிகளைப் பெற்றது. மறுபக்கம் குஜராத் அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 11 புள்ளிகளை மட்டுமே பெற முடிந்தது.
இதன் காரணமாக புனேரி பால்டன் அணி 17-11 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய புனேரி பால்டன் அணி மொத்தமாக 24 புள்ளிகளைப் பெற்றிருந்தது. அதில் 9 ரைட் புள்ளிகள், 11 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட் அடங்கும். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய குஜராத் அணியால் 5 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 8 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝙀 डाॅमिनेशन. 💪🏻— Puneri Paltan (@PuneriPaltan) September 1, 2025
गुजरात मोहीम फत्ते.
| #PPvsGG | #PuneriPaltan | #PaltangiriContinues | #पुन्हाहोऊदेPaltangiri | #PKL12 | #MH12 | #Prokabaddi | #ghuskarmarenge | pic.twitter.com/TDMAzSIf2F
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் புனேரி பால்டன் அணி 41-19 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புனேரி பால்டன் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.