புரோ கபடி லீக் 2025 - தொடர் வெற்றியில் தபாங் டெல்லி; கோல்டன் ரைடில் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி!

குஜராத் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான பிகேஎல் லீக் போட்டியில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி கோல்டன் ரைடில் 1-0 என்ற கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ்
ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 10:56 AM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 23-வது லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி 45-34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 23-வது லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி மற்றும் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்ட தபாங் டெல்லி அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தின் முடிவில் வலிமையான முன்னிலையைப் பெற்றது.

முதல் பாதி முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 23 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம், பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், ஒரு டெக்கிள் புள்ளி, ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளை மட்டுமே வென்றது. இதன் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி 09 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்தது.

முதலிடத்தில் தபாங் டெல்லி

பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் தபாங் டெல்லி அணி அடுத்தடுத்து ரைட் புள்ளிகளை வென்று முன்னிலையைத் தக்கவைத்தது. மறுபக்கம், இரண்டாம் பாதியில் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்த பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இறுதியில் தபாங் டெல்லி அணி 13 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 22 புள்ளிகளை வென்றது.

பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 15 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 20 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 45-34 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி தொடர்ச்சியாக நான்காவது வெற்றியை பதிவுசெய்து, 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

கோல்டன் ரைடில் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற 24ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக விளையாடி எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் குஜராத் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் 16 புள்ளிகளை வென்றது.

மறுபக்கம் ஜெய்ப்பூர் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 3 டெக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 15 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணியும் அபாரமாக செயல்பட்டதன் காரணமாக, இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன. இதில் பிங்க் பேந்தர்ஸ் அணி 15 புள்ளிகளையும், குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 14 புள்ளிகளையும் எடுக்க, 30-30 என்ற கணக்கில் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.

இதனால் இந்த போட்டியின் முடிவை எட்ட டை பிரேக்கர் சுற்று நடைபெற்றது. டை பிரேக்கர் சுற்றிலும் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டதுடன், 5-5 என்ற கணக்கில் அதனையும் சமன்செய்தனர். இதன் காரணாமக ஆட்டத்தின் முடிவானது கோல்டன் ரைடிற்கு சென்றது. கோல்டன் ரைடில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

