புரோ கபடி லீக் 2025: தொடர் வெற்றியை குவிக்கும் தபாங் டெல்லி; ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அபார ஆட்டம்!
பாட்னா பைரேட்ஸுக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியல் நான்காம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 37-வது லீக் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி 33-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 37-வது லீக் ஆட்டத்தில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் மற்றும் தபாங் டெல்லி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் முதல் பாதியில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகள் வென்றது.
தபாங் டெல்லி அசத்தல் கம்பேக்
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் ரைட் மற்றும் டிஃபென்சில் கோட்டைவிட்ட தபாங் டெல்லி அணி 3 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 9 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதன் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 5 புள்ளிகள் முன்னிலை பெற்றது.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி அணி டிஃபென்ஸை வலிமை படுத்தியதுடன், ரைடிலும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. மறுபக்கம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலையைத் தக்கவைக்க, இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன.
இரண்டாம் பாதி முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுடல் புள்ளிகள் என 15 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேசமயம் அபாரமாக விளையாடிய தபாங் டெல்லி அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 10 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 24 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 34-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அபாரம்
நேற்று நடைபெற்ற 38ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் மற்றும் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் சரிக்கு சமமாக புள்ளிகளை கைப்பற்றி ஆட்டத்தின் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டினர். முதல் பாதியின் முடிவில் ஹரியானா அணி 21 புள்ளிகளையும்(11 ரைட், 8 டேக்கிள், 2 ஆல்அவுட்), பாட்னா அணி 18 புள்ளிகளையும் (10 ரைட், 4 டேக்கில், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல்) கைப்பற்றின.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஹரியானா அணி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றி முன்னிலையை தக்கவைத்தது. பாட்னா அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் காட்டிய வேகத்தை இரண்டாம் பாதியில் காட்ட தவறியதால், அணி பின்னடைவை சந்தித்தது. இதனால் இரண்டாம் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 10 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 22 புள்ளிகளை வென்றது.
மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கில் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 14 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஹரியானா ஸ்டீலர் அணி 43-32 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் 4ஆவது வெற்றியை பெற்றதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் நான்காம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.