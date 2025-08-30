ஹைதராபாத்: தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான பிகேஎல் லீக் போட்டியில் அர்ஜுன் தேஸ்வால் மற்றும் பவன் ஷெராவத் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தின் காரணமாக தமிழ் தலைவாஸ் அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் கபடி விளையாட்டை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் புரோ கபடி லீக் தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 11 சீசன்களை வெற்றிகரமாக கடந்துள்ள இந்த தொடரின் 12-வது சீசன் நேற்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரின் போட்டிகள் விசாகப்பட்டினம், ஜெய்ப்பூர், சென்னை மற்றும் டெல்லி ஆகிய நகரங்களில் நடத்தப்படவுள்ளன.
தமிழ் தலைவாஸ் த்ரில் வெற்றி
இந்ந நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் மற்றும் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்கள் புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி போட்டியின் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டினர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளைப் பெற்று 14-13 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
An OG Pawan-Arjun Sambavam! 🔥#CHEvTT | #PKL12 | #GiveItAllMachi | #IdhuNammaTeam | #TamilThalaivas | #ProKabaddi pic.twitter.com/477siCEs4J— Tamil Thalaivas (@tamilthalaivas) August 29, 2025
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இதில் இரு அணி வீரர்கள் மாறி மாறி புள்ளிகளைக் குவிக்க, எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது. இரண்டாம் பாதியில் தமிழ்நாடு அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 முறை ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 24 புள்ளிகளை எடுத்தது. மறுபக்கம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 12 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 22 புள்ளிகளை எடுத்தது.
இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி 38-35 என்ற புள்ளி கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அர்ஜுன் தேஸ்வால் 12 புள்ளிகளையும், பவன் ஷெராவத் 9 புள்ளிகளையும் கைப்பற்றி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். இதனையடுத்து தமிழ் தலைவாஸ் அணி நாளை தங்களின் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் யு மும்பா அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
பெங்களூரு புல்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் மற்றும் புனேரி பல்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 13 புள்ளிகளைப் பெற்று ஆட்டத்தை சமன் செய்திருந்தன. இதில் புனேரி பல்தான் அணி 9 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகளைப் பெற்றது. அதேசமயம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளியை வென்றிருந்தது.
Match 2 saw fans and players bring the aggression level to 💯🔥#PKL12 #ProKabaddi #BengaluruBulls #PuneriPaltan pic.twitter.com/aTaCcRmkER— ProKabaddi (@ProKabaddi) August 29, 2025
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, ஆட்டம் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியது. இறுதியில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி இரண்டாவது பாதியில் 13 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் என 19 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. அதேபோல், புனேரி பல்தான் அணியும் 9 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் 3 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் பாதியில் 19 புள்ளிகளை எடுத்தது. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 32 புள்ளிகளை எடுத்திருந்ததன் காரணமாக, இந்த ஆட்டம் டை பிரேக்கருக்கு சென்றது.
டை பிரேக்கர் சுற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட புனேரி பல்தான் அணி 6 புள்ளிகளையும், இறுதிவரை போராடிய பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 4 புள்ளிகளையும் வென்றன. இதன் மூலம் புனேரி பல்தான் அணி டை பிரேக்கர் முறையில் பெங்களூரு புல்ஸை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. அந்த அணியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆதித்யா ஷிண்டே 9 புள்ளிகளையும், பங்கஜ் மோஹித் 6 புள்ளிகளையும், அஸ்லாம் இனாம்தர், கௌரவ் காத்ரி தலா 5 புள்ளிகளையும் பெற்று அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். பெங்களூரு தரப்பில் ஆகாஷ் ஷிண்டே 12 புள்ளிகளை எடுத்திருந்த நிலையிலும் அந்த அணியில் வெற்றியை பெற முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.