புரோ கபடி லீக் 2025: பெங்களூரு புல்ஸ், பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிகள் வெற்றி!

புனேரி பால்டனுக்கு எதிரான பிகேஎல் லீக் போட்டியில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 48-37 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (ETV Bharat)
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 21-வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 40-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸை வீழ்த்தி, இரண்டாவது வெற்றியை பதிவுசெய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, அடுத்தடுத்த புள்ளிகளை கைப்பற்றினர்.

பெங்களூரு புல்ஸ் அபாரம்

முதல் பாதி ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்று 2 கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் ஹரியானா ஸ்டீலர் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 5 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. இதனால் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 3 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்றது.

இதையடுத்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் முன்னிலையை தக்கவைத்துக் கொண்ட பெங்களூரு புல்ஸ் அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அதேசமயம் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியும் தோல்வியைத் தவிர்க்க கடுமையாக போரடியதால், ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது.

இரண்டாம் பாதி முடிவில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 09 ரைட் புள்ளிகள், 9 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், ஒரு கூடுதல் என மொத்தமாக 19 புள்ளிகளை கைப்பற்றி இருந்தது. ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி 13 ரைட் புள்ளிகள் மற்றும் 2 டேக்கிள் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

இதன் மூலம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 40-33 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு பிகேஎல் தொடரில் பெங்களுரு அணி தங்களின் இரண்டாவது வெற்றியைப் பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 07ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.

பாட்னா பைரேட்ஸ் முதல் வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் மற்றும் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி முதல் பாதியில் இருந்தே அபாரமாக செயல்பட்டதுடன், ரைட், டெக்கிள் என அனைத்திலும் புள்ளிகளை அள்ளியது. குறிப்பாக அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 13 ரைட் புள்ளிகள், 8 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 27 புள்ளிகளை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

மறுபக்கம் புனேரி பால்டன் அணி சிறப்பாக செயல்பட தவறியதன் காரணமாக, 7 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 10 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 17 புள்ளிகள் முன்னிலையுடன் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தை தொடர்ந்த நிலையில், அதிலும் புள்ளிகளை சேர்த்து வெற்றியை உறுதி செய்தது.

மறுபக்கம் கம்பேக் கொடுத்த புனேரி பால்டன் அணி சிறப்பாக செயல்பட்ட போதிலும், 7 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட் மற்றும் 3 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 27 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. பாட்னா அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 3 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை வென்றது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி 48-37 என்ற கணக்கில் புனேரி பால்டன் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

